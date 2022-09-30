https://sputnik-georgia.ru/20220930/lider-gruzinskoy-mechty-razgovory-o-bolshom-chisle-russkikh-v-gruzii--spekulyatsiya-270894476.html

Лидер "Грузинской мечты": разговоры о большом числе русских в Грузии – спекуляция

Лидер "Грузинской мечты": разговоры о большом числе русских в Грузии – спекуляция

Граница Грузии с Россией под контролем и ее закрытие нецелесообразно, заявил председатель правящей партии 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T07:01+0400

2022-09-30T07:01+0400

2022-09-30T08:09+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

тпп "казбеги – верхний ларс"

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Статистика пересечения границы показывает, что на территории Грузии находится 50 тысяч граждан России, из них возможно только 20 тысяч будут этнических русских, заявил председатель правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе."Статистика пересечения границы показывает, что на территории Грузии находится 50 тысяч граждан России, откуда большая часть, возможно, грузины. Многие из тех, кто там жил, сейчас прибыли в Грузию и они - грузины, но с гражданством России. В целом русских и граждан России может быть 20 тысяч человек и разговоры о том, что грузины уехали, а русские тут остались – комично и является спекуляцией", - сказал Кобахидзе.Он отметил, что граница Грузии с Россией под контролем и ее закрытие нецелесообразно. Глава правящей силы подчеркнул, что в случае введения визового режима для граждан России, он коснется и этнических грузин.Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации граждан РФ в последние дни. На российском КПП "Верхний Ларс" уже который день километровые очереди из машин, направляющихся в Грузию.С 17 по 26 сентября в Грузию через разные пропускные пункты въехали 78 742 гражданина России. Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на 23-26 сентября - 40 548 человек. Для сравнения за весь август россияне въехали в Грузию 260 810 раз.В МВД Грузии назвали критерии проверки въезжающих иностранцев >>На сегодняшний день в Грузии находятся 40 тысяч российских граждан, сказал председатель парламента страны Шалва Папуашвили.В Северной Осетии с 28 сентября ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в эту республику России. По данным властей, эта мера не коснется жителей республики Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, тпп "казбеги – верхний ларс"