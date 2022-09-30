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Полицейским и военным в Грузии поднимут зарплаты
Полицейским и военным в Грузии поднимут зарплаты
Финансирование Минобороны, МВД и СГБ увеличивается в будущем году в сумме на 490 миллионов лари 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T17:41+0400
2022-09-30T17:41+0400
2022-09-30T17:54+0400
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министерство обороны грузии
мвд грузии
служба госбезопасности грузии
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Зарплаты полицейским, военным и сотрудникам Службы государственной безопасности (СГБ) вырастут на 20% с 1 января 2023 года, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в пятницу.По информации премьера, финансирование Минобороны, МВД и СГБ увеличивается в сумме на 490 миллионов лари (173,1 миллиона долларов).Премьер напомнил, что в январе текущего года зарплаты всех госслужащих страны выросли на 10%. В январе 2023 года они вновь увеличатся на 10%, и так будет продолжаться и в последующие годы.Как отметил глава правительства, также планируется строительство жилых квартир для улучшения жилищных условий полицейских и военнослужащих."Мы откроем военный городок, строительство которого завершится через несколько месяцев. Мы передадим квартиры более одной тысячи военнослужащих, и эта программа продолжится и в будущем", - сказал премьер.В Грузии планируется повышение пенсий >>По информации премьера, через несколько недель начнется строительство и "Полицейского городка". В рамках проекта более одной тысячи полицейских получат квартиры. Гарибашвили подчеркнул, что программа будет долгосрочной.Условия получения квартир для полицейских будут такими же, как и для военных, - они будут платить примерно 100 долларов в эквиваленте за 1 квадратный метр. Остальное покроет государство.Кроме того, в планах ремонт зданий полиции, строительство-ремонт баз, вооружение, оснащение, приобретение нового автотранспорта и т.д.ъПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, общество, экономика, ираклий гарибашвили, зарплата, министерство обороны грузии, мвд грузии, служба госбезопасности грузии
грузия, новости, политика, общество, экономика, ираклий гарибашвили, зарплата, министерство обороны грузии, мвд грузии, служба госбезопасности грузии
Полицейским и военным в Грузии поднимут зарплаты
17:41 30.09.2022 (обновлено: 17:54 30.09.2022)
Финансирование Минобороны, МВД и СГБ увеличивается в будущем году в сумме на 490 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Зарплаты полицейским, военным и сотрудникам Службы государственной безопасности (СГБ) вырастут на 20% с 1 января 2023 года, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в пятницу.
По информации премьера, финансирование Минобороны, МВД и СГБ увеличивается в сумме на 490 миллионов лари (173,1 миллиона долларов).
"Зарплаты полицейских, солдат и сотрудников службы безопасности будут увеличены на 20%, на эти цели предусмотрено (в бюджете на 2023 год) 290 миллионов лари (102,5 миллиона долларов)", - сказал Гарибашвили.
Премьер напомнил, что в январе текущего года зарплаты всех госслужащих страны выросли на 10%. В январе 2023 года они вновь увеличатся на 10%, и так будет продолжаться и в последующие годы.
Как отметил глава правительства, также планируется строительство жилых квартир для улучшения жилищных условий полицейских и военнослужащих.
"Мы откроем военный городок, строительство которого завершится через несколько месяцев. Мы передадим квартиры более одной тысячи военнослужащих, и эта программа продолжится и в будущем", - сказал премьер.
По информации премьера, через несколько недель начнется строительство и "Полицейского городка". В рамках проекта более одной тысячи полицейских получат квартиры. Гарибашвили подчеркнул, что программа будет долгосрочной.
Условия получения квартир для полицейских будут такими же, как и для военных, - они будут платить примерно 100 долларов в эквиваленте за 1 квадратный метр. Остальное покроет государство.
Кроме того, в планах ремонт зданий полиции, строительство-ремонт баз, вооружение, оснащение, приобретение нового автотранспорта и т.д.ъ