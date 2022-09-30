https://sputnik-georgia.ru/20220930/v-gruzii-planiruetsya-povyshenie-pensiy-v-2023-godu-270909603.html

В Грузии планируется повышение пенсий

В Грузии планируется повышение пенсий

Финансирование здравоохранения и социальных программ в 2022 году увеличивается на 770 миллионов лари 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T15:21+0400

2022-09-30T15:21+0400

2022-09-30T15:59+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

пенсия

правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В Грузии в 2023 году повысятся пенсии для возрастных пенсионеров, а также увеличится соцпомощь лицам с ОВЗ, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в пятницу.По информации Гарибашвили, расходная часть сводного бюджета в 2023 году составит в общей сложности 24,3 миллиарда лари (8,6 миллиона долларов), что позволит в полной мере ответить на основные вызовы страны.Кроме того, по его словам, предусмотрено повышение размера выплат для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья на 65 лари. Вырастут выплаты и для других категорий лиц с ОВЗ."Мы почти утроили помощь детям – было 50 лари, а сейчас 150 лари. В прошлом году это было 100 лари, а потом мы снова увеличили, и так будет продолжаться. Мы хотим увеличить ее еще больше, в зависимости от того, какой бюджет у нас будет в 2023 году. Я сообщу вам об этом позже", – сказал Гарибашвили.В целом финансирование здравоохранения и социальных программ увеличивается на 770 миллионов лари.Накопительной пенсией в Грузии воспользовались почти 2,4 тысячи человек >>Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года - выплаты должны расти ежегодно в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.С января 2022 года пенсия для лиц моложе 70 лет установлена ​​в размере 260 лари (91,8 доллара), а для лиц старше 70 лет – в размере 300 лари (106 долларов). Размер пенсий в высокогорных регионах составляет 312 лари (110,2 доллара) для лиц моложе 70 лет и 360 лари (127,2 доллара) – для лиц старше 70 лет.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, пенсия, правительство грузии