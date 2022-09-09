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Накопительной пенсией в Грузии воспользовались почти 2,4 тысячи человек

Накопительной пенсией в Грузии воспользовались почти 2,4 тысячи человек

Начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 374 миллиона лари 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T07:01+0400

2022-09-09T07:01+0400

2022-09-09T09:05+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по данным на 7 сентября, составляет 1,3 миллиона человек, из них выплаты получили 2 387 человек, говорится в сообщении Пенсионного агентства Грузии.Размер выданной пенсионерам суммы составил около 5,5 миллиона лари (1,9 миллиона долларов).По информации Пенсионного агентства, объем пенсионных активов увеличился до 2,62 миллиарда лари (881 миллион долларов). Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 374 миллиона лари (130,7 миллиона долларов).Пенсионеры с двойным гражданством смогут получать пенсию в Грузии >>Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,4 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (20,9 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (195,8 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Грузинские шахтеры смогут выйти на пенсию на пять лет раньше >>По информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по август 2022 года составляет 37,67%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 1,92%.Пенсионный фонд начал скупать доллары лишь с марта текущего года. По состоянию на 31 августа – 81,1% пенсионных активов инвестированы в грузинской национальной валюте, а 18,9% - в долларах.Так, 6,5% активов размещены в текущие процентные счета, 8,9% — в местные казначейские облигации, 8,7 % — в казначейские облигации США, 9% — в глобальные акции, 1% — в еврооблигации, 65,9 % - в депозитные сертификаты и ​​срочные вклады.

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