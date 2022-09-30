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В Грузии снова выборы: кого и где выбирают

В Грузии снова выборы: кого и где выбирают

Следить за ходом выборов будут 22 наблюдателя от трех местных организаций и 4 наблюдателя от одной международной организации 30.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В субботу на трех участках в муниципалитете Сенаки пройдут выборы мажоритарного депутата, которые станут решающими для определения большинства в местном совещательном органе (сакребуло) Сенаки.На данном этапе в сакребуло Сенаки депутатов от оппозиции и правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поровну. Причиной назначения выборов стало прекращение полномочий депутата от партии "Единое национальное движение" Вахтанга Цурцумия.Следить за ходом выборов будут 22 наблюдателя от трех местных организаций и 4 наблюдателя от одной международной организации. Освещать выборы планирует 141 журналист от 11 СМИ.Как будут проходить выборыУчастки откроются для избирателей в 08:00. Всего проголосовать смогут 2 307 избирателей.На всех трех участках выборы будут проходить по системе электронного голосования с электронной проверкой избирателей приходящих на участки.После подтверждения личности и получения бюллетеня избиратели смогут проголосовать по электронной системе в специально модифицированных для этого кабинах.Когда и в каком случае "Грузинская мечта" готова снизить барьер на выборах >>Кроме того, на участках будет использована система электронного подсчета голосов. После члены комиссий пересчитают результаты вручную.Все результаты голосования будут загружены на сайт ЦИК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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