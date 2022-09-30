https://sputnik-georgia.ru/20220930/zima-budet-neprostoy-schitayut-v-evrosoyuze-270915692.html

Зима будет непростой, считают в Евросоюзе

Зима будет непростой, считают в Евросоюзе

Симсон сделала заявление после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T17:57+0400

2022-09-30T17:57+0400

2022-09-30T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Министры энергетики стран Евросоюза опасаются, что предстоящая зима будет непростой, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.Симсон сделала заявление после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС."За столом министры выразили обеспокоенность, так же как и я, что зима будет непростой для нас, а следующая будет еще более тяжелой", - сказала Симсон.По ее словам, Еврокомиссия выступает за лимит цен на весь газ из России."Мы должны предложить лимит цены на весь российский газ, как трубопроводный, так и СПГ, и с партнерами, с которыми мы можем вести переговоры, мы должны вести переговоры о ценовых коридорах", - заявила Симсон.Путин в беседе с Эрдоганом назвал ЧП на "Северном потоке" терактом>>Кроме того, Еврокомиссия готова разработать лимит цены на европейском уровне на природный газ, который используется для генерации электричества. "Однако мы должны помнить, что результатом не может быть рост спроса на газ", - отметила Симсон.

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