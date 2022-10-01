https://sputnik-georgia.ru/20221001/na-zapade-gruzii-nachalis-vybory-kogo-vybirayut-270937036.html

На западе Грузии начались выборы: кого выбирают?

На западе Грузии начались выборы: кого выбирают?

Следят за ходом выборов 22 наблюдателя от трех местных организаций и 4 наблюдателя от одной международной организации 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Выборы мажоритарного депутата, которые станут решающими для определения большинства в местном совещательном органе (сакребуло) Сенаки, стартовали – участки открылись для избирателей в 08:00 утра.На данном этапе в сакребуло Сенаки депутатов от оппозиции и правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поровну. Причиной назначения выборов стало прекращение полномочий депутата от партии "Единое национальное движение" Вахтанга Цурцумия.За место мажоритарного депутата в районе борются Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость" и Заза Курашвили от "Грузинской мечты".Следят за ходом выборов 22 наблюдателя от трех местных организаций и 4 наблюдателя от одной международной организации. Освещают выборы 141 журналист от 11 СМИ.Как проходят выборы?Всего проголосовать смогут 2 307 избирателей.На всех трех участках выборы проходят по системе электронного голосования с электронной проверкой избирателей приходящих на участки.После подтверждения личности и получения бюллетеня избиратели могут проголосовать по электронной системе в специально модифицированных для этого кабинах.Когда и в каком случае "Грузинская мечта" готова снизить барьер на выборах >>Кроме того, на участках используется система электронного подсчета голосов. После члены комиссий пересчитают результаты вручную.Все результаты голосования будут загружены на сайт ЦИК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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