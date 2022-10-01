https://sputnik-georgia.ru/20221001/na-zapade-gruzii-nachalis-vybory-kogo-vybirayut-270937036.html
На западе Грузии начались выборы: кого выбирают?
На западе Грузии начались выборы: кого выбирают?
Следят за ходом выборов 22 наблюдателя от трех местных организаций и 4 наблюдателя от одной международной организации 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T09:01+0400
2022-10-01T09:01+0400
2022-10-01T09:23+0400
сенаки
политика
грузия
новости
грузинская мечта
цик грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124859_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_511a597f5cff09372cb7cb1ba0c4b134.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Выборы мажоритарного депутата, которые станут решающими для определения большинства в местном совещательном органе (сакребуло) Сенаки, стартовали – участки открылись для избирателей в 08:00 утра.На данном этапе в сакребуло Сенаки депутатов от оппозиции и правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поровну. Причиной назначения выборов стало прекращение полномочий депутата от партии "Единое национальное движение" Вахтанга Цурцумия.За место мажоритарного депутата в районе борются Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость" и Заза Курашвили от "Грузинской мечты".Следят за ходом выборов 22 наблюдателя от трех местных организаций и 4 наблюдателя от одной международной организации. Освещают выборы 141 журналист от 11 СМИ.Как проходят выборы?Всего проголосовать смогут 2 307 избирателей.На всех трех участках выборы проходят по системе электронного голосования с электронной проверкой избирателей приходящих на участки.После подтверждения личности и получения бюллетеня избиратели могут проголосовать по электронной системе в специально модифицированных для этого кабинах.Когда и в каком случае "Грузинская мечта" готова снизить барьер на выборах >>Кроме того, на участках используется система электронного подсчета голосов. После члены комиссий пересчитают результаты вручную.Все результаты голосования будут загружены на сайт ЦИК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сенаки
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124859_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_360f7164781a414d505a93051640b313.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сенаки, политика, грузия, новости, грузинская мечта, цик грузии
сенаки, политика, грузия, новости, грузинская мечта, цик грузии
На западе Грузии начались выборы: кого выбирают?
09:01 01.10.2022 (обновлено: 09:23 01.10.2022)
Следят за ходом выборов 22 наблюдателя от трех местных организаций и 4 наблюдателя от одной международной организации
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Выборы мажоритарного депутата, которые станут решающими для определения большинства в местном совещательном органе (сакребуло) Сенаки, стартовали – участки открылись для избирателей в 08:00 утра.
На данном этапе в сакребуло Сенаки депутатов от оппозиции и правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поровну. Причиной назначения выборов стало прекращение полномочий депутата от партии "Единое национальное движение" Вахтанга Цурцумия.
За место мажоритарного депутата в районе борются Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость" и Заза Курашвили от "Грузинской мечты".
Следят за ходом выборов 22 наблюдателя от трех местных организаций и 4 наблюдателя от одной международной организации. Освещают выборы 141 журналист от 11 СМИ.
Как проходят выборы?
Всего проголосовать смогут 2 307 избирателей.
На всех трех участках выборы проходят по системе электронного голосования с электронной проверкой избирателей приходящих на участки.
После подтверждения личности и получения бюллетеня избиратели могут проголосовать по электронной системе в специально модифицированных для этого кабинах.
Кроме того, на участках используется система электронного подсчета голосов. После члены комиссий пересчитают результаты вручную.
Все результаты голосования будут загружены на сайт ЦИК Грузии.