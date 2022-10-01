https://sputnik-georgia.ru/20221001/protsess-golosovaniya-v-senaki-prokhodit-bez-narusheniy---glava-okruzhnoy-komissii-270942557.html

Процесс голосования в Сенаки проходит без нарушений – глава окружной комиссии

Процесс голосования в Сенаки проходит без нарушений – глава окружной комиссии

На всех трех участках выборы проходят по системе электронного голосования 01.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Процесс голосования на избирательных участках в Сенаки начался вовремя и проходит без нарушений, заявил председатель 64-й окружной комиссии Цотнэ Шушания.На данном этапе в сакребуло Сенаки депутатов от оппозиции и правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поровну. Причиной назначения выборов стало прекращение полномочий депутата от партии "Единое национальное движение" Вахтанга Цурцумия.За место мажоритарного депутата в районе борются Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость" и Заза Курашвили от "Грузинской мечты".Следят за ходом выборов 22 наблюдателя от трех местных организаций и 4 наблюдателя от одной международной организации. Освещают выборы 141 журналист от 11 СМИ.Всего проголосовать смогут 2 307 избирателей. На всех трех участках выборы проходят по системе электронного голосования: после подтверждения личности и получения бюллетеня избиратели могут проголосовать по электронной системе в специально модифицированных для этого кабинах.Когда и в каком случае "Грузинская мечта" готова снизить барьер на выборах >>Кроме того, на участках используется система электронного подсчета голосов. После члены комиссий пересчитают результаты вручную. Все результаты голосования будут загружены на сайт ЦИК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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