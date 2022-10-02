https://sputnik-georgia.ru/20221002/cherez-gruzino-turetskuyu-granitsu-pytalis-nelegalno-vvezti-grazhdanina-sirii-270968380.html
Через грузино-турецкую границу пытались нелегально ввезти гражданина Сирии
Через грузино-турецкую границу пытались нелегально ввезти гражданина Сирии
В грузовике был оборудован тайник, в котором пытались провезти гражданина Сирии 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T14:43+0400
2022-10-02T14:43+0400
2022-10-02T14:43+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пограничники Грузии задержали трех человек за попытку нелегального ввоза в страну гражданина Сирии, сообщает пресс-служба МВД.По информации ведомства, среди задержанных двое граждан Грузии и гражданин Турции.Следствие установило, что в грузовике, которым управлял гражданин Турции, был оборудован тайник, в котором через КПП "Сарпи" на грузино-турецкой государственной границе пытались провезти гражданина Сирии.На границе Грузии с Турцией пресекли контрабанду золота >>Следствие ведется по статье 19-344 Уголовного кодекса Грузии - "попытка незаконной перевозки мигрантов через государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания".Преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, турция, граница грузии, грузино-турецкая граница
новости, грузия, происшествия, турция, граница грузии, грузино-турецкая граница
Через грузино-турецкую границу пытались нелегально ввезти гражданина Сирии
В грузовике был оборудован тайник, в котором пытались провезти гражданина Сирии
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пограничники Грузии задержали трех человек за попытку нелегального ввоза в страну гражданина Сирии, сообщает пресс-служба МВД.
По информации ведомства, среди задержанных двое граждан Грузии и гражданин Турции.
Следствие установило, что в грузовике, которым управлял гражданин Турции, был оборудован тайник, в котором через КПП "Сарпи" на грузино-турецкой государственной границе пытались провезти гражданина Сирии.
Следствие ведется по статье 19-344 Уголовного кодекса Грузии - "попытка незаконной перевозки мигрантов через государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания".
Преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.