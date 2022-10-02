Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221002/cherez-gruzino-turetskuyu-granitsu-pytalis-nelegalno-vvezti-grazhdanina-sirii-270968380.html
Через грузино-турецкую границу пытались нелегально ввезти гражданина Сирии
Через грузино-турецкую границу пытались нелегально ввезти гражданина Сирии
В грузовике был оборудован тайник, в котором пытались провезти гражданина Сирии 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T14:43+0400
2022-10-02T14:43+0400
новости
грузия
происшествия
турция
граница грузии
грузино-турецкая граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251897254_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_2d0adeb77caae49adb0613a0de80341b.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пограничники Грузии задержали трех человек за попытку нелегального ввоза в страну гражданина Сирии, сообщает пресс-служба МВД.По информации ведомства, среди задержанных двое граждан Грузии и гражданин Турции.Следствие установило, что в грузовике, которым управлял гражданин Турции, был оборудован тайник, в котором через КПП "Сарпи" на грузино-турецкой государственной границе пытались провезти гражданина Сирии.На границе Грузии с Турцией пресекли контрабанду золота &gt;&gt;Следствие ведется по статье 19-344 Уголовного кодекса Грузии - "попытка незаконной перевозки мигрантов через государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания".Преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251897254_271:203:1280:960_1920x0_80_0_0_92ff17ce70c17b65c6a5b1998dc85cd9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, происшествия, турция, граница грузии, грузино-турецкая граница
новости, грузия, происшествия, турция, граница грузии, грузино-турецкая граница

Через грузино-турецкую границу пытались нелегально ввезти гражданина Сирии

14:43 02.10.2022
© photo: Sputnik / StringerКПП Сарпи на грузино-турецкой границе
КПП Сарпи на грузино-турецкой границе - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
В грузовике был оборудован тайник, в котором пытались провезти гражданина Сирии
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пограничники Грузии задержали трех человек за попытку нелегального ввоза в страну гражданина Сирии, сообщает пресс-служба МВД.
По информации ведомства, среди задержанных двое граждан Грузии и гражданин Турции.
Следствие установило, что в грузовике, которым управлял гражданин Турции, был оборудован тайник, в котором через КПП "Сарпи" на грузино-турецкой государственной границе пытались провезти гражданина Сирии.
На границе Грузии с Турцией пресекли контрабанду золота >>
Следствие ведется по статье 19-344 Уголовного кодекса Грузии - "попытка незаконной перевозки мигрантов через государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания".
Преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0