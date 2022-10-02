https://sputnik-georgia.ru/20221002/cherez-gruzino-turetskuyu-granitsu-pytalis-nelegalno-vvezti-grazhdanina-sirii-270968380.html

Через грузино-турецкую границу пытались нелегально ввезти гражданина Сирии

Через грузино-турецкую границу пытались нелегально ввезти гражданина Сирии

В грузовике был оборудован тайник, в котором пытались провезти гражданина Сирии 02.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-02T14:43+0400

2022-10-02T14:43+0400

2022-10-02T14:43+0400

новости

грузия

происшествия

турция

граница грузии

грузино-турецкая граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251897254_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_2d0adeb77caae49adb0613a0de80341b.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пограничники Грузии задержали трех человек за попытку нелегального ввоза в страну гражданина Сирии, сообщает пресс-служба МВД.По информации ведомства, среди задержанных двое граждан Грузии и гражданин Турции.Следствие установило, что в грузовике, которым управлял гражданин Турции, был оборудован тайник, в котором через КПП "Сарпи" на грузино-турецкой государственной границе пытались провезти гражданина Сирии.На границе Грузии с Турцией пресекли контрабанду золота >>Следствие ведется по статье 19-344 Уголовного кодекса Грузии - "попытка незаконной перевозки мигрантов через государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания".Преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, турция, граница грузии, грузино-турецкая граница