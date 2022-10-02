https://sputnik-georgia.ru/20221002/delo-o-koll-tsentrakh-v-gruzii---obvineniya-predyavleny-inostrantsam-270966877.html

Дело о "колл-центрах" в Грузии - обвинения предъявлены иностранцам

Дело о "колл-центрах" в Грузии - обвинения предъявлены иностранцам

Обвиняемым, согласно законодательству Грузии, грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы 02.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-02T12:34+0400

2022-10-02T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудники департамента по борьбе с киберпреступностью МВД Грузии задержали четверых человек и еще восьми предъявили обвинения в мошенничестве в отношении интернет-пользователей по делу о т.н. "колл-центрах", сообщает пресс-служба ведомства.По данным МВД, возраст обвиняемых от 24 до 50 лет. Среди них граждане Грузии, России, Израиля, Бельгии. Следствие ведется по статьям "мошенничество", "отмывание денег", "самовольное проникновение в компьютерную систему". Жертвы мошенников понесли материальный ущерб в общей сложности на сумму более 767 тысяч евро.Согласно законодательству Грузии, им грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы, говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что один из обвиняемых, речь о гражданине России и Израиля, зарегистрировал в Грузии компанию, сотрудники которой рассылали сообщение "pop up" (т.н. всплывающее окно) в интернет-браузер граждан разных стран, в основном Франции. В сообщении было категорично написано на французском языке, что их компьютер был заражен.Для ликвидации последствий пользователям советовали позвонить по указанному номеру. В сообщении не было функции "отключения", и пользователи не могли использовать компьютер.Дело о т. н. колл-центрах в Грузии – круг обвиняемых расширился >>На первом этапе сотрудники колл-центра, у каждого из которых были французские имена, рассказывали позвонившим им о серьезности проблемы и обещали ее решить.Пользователи, используя различные системы онлайн-платежей, с которыми учредитель мошеннического колл-центра ранее установил связь, зачисляли различные суммы на счет мошенников, после чего IT-персонал компании использовал программное обеспечение для удаленного доступа, чтобы войти в компьютерные устройства жертвы и отключить всплывающие окна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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