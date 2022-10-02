Досрочные парламентские выборы проходят в Болгарии
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В досрочных парламентских выборах участвуют представители 22 партий и шести коалиций
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Досрочные выборы депутатов Народного собрания (однопалатный парламент) начались в воскресенье в Болгарии.
В стране работают около 12 тыс. избирательных участков, 755 за рубежом, в 62 странах мира. В Болгарии активным избирательным правом обладают около 6,6 млн человек, при этом ожидается, что в голосовании примет участие около 2,5 млн.
В досрочных парламентских выборах участвуют представители 22 партий и шести коалиций. Болгарский парламент состоит из 240 депутатов, на эти места претендуют более 6,5 тыс. кандидатов.
Согласно Конституции, законодательную власть в Болгарии осуществляет Народное собрание (парламент). Он является однопалатным, выборы проводятся раз в четыре года, не позднее чем через два месяца после прекращения полномочий предыдущего.
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В 2021 году в Болгарии три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку в конце июня 2022 года. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей.
Согласно конституции, президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске 2 августа Народного собрания (парламента). Досрочные выборы были назначены на 2 октября 2022 года.
В 2021 году в Болгарии три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку в конце июня 2022 года. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей.
Согласно конституции, президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске 2 августа Народного собрания (парламента). Досрочные выборы были назначены на 2 октября 2022 года.