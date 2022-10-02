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Коронавирус в Грузии уже не влияет на качество жизни - Церцвадзе

Коронавирус в Грузии уже не влияет на качество жизни - Церцвадзе

У системы здравоохранения страны есть ресурсы, чтобы значительно снизить случаи заболеваемости и смертности от COVID-19, считает врач 02.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-02T22:51+0400

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новости

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тенгиз церцвадзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Коронавирус в Грузии лечится как одна из обычных респираторных инфекций с минимальным воздействием на качество жизни людей и экономику страны, написал глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе."Мы почти подошли к тому моменту, когда мы лечим COVID как распространенную респираторную инфекцию с минимальным влиянием на качество жизни людей и экономику страны. Но у национальной системы здравоохранения есть ресурсы для дальнейшего снижения числа случаев заболевания COVID-19 и смертей", - написал Церцвадзе.Однако, по его словам, у системы здравоохранения страны есть ресурсы, чтобы значительно снизить случаи заболеваемости и смертности от COVID-19, для чего необходимо учитывать несколько факторов: вакцинация, своевременное обращение к врачам, правильное лечение.По его словам, единичные случаи смерти пациентов от COVID-19, зафиксированные в Грузии в последние месяцы, почти всегда приходились на пациентов, которые поздно прошли тестирование и поздно обратились к врачу, а потому поздно начали лечение."Практически никто из пациентов, которые проходили тестирование на COVID сразу после появления первых симптомов и в случае положительного ответа общались с врачом в первые дни, следовалb их рекомендациям, в том числе принимаbл по показаниям Паксловид или Ремдесивир, не имел летального исхода", - написал Церцвадзе.Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 617 миллионов >>Последнее обновление ковид-статистики в Грузии сделали 2 сентября. Общее число инфицированных на тот момент составило 1 762 206 человек, от осложнений скончались 16 900 пациентов. По решению Минздрава Грузии, ковид-статистика будет обновляться раз в месяц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19