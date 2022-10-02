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Кварацхелия фантастический игрок - заявление Лучано Спаллетти
Кварацхелия фантастический игрок - заявление Лучано Спаллетти
Тренер итальянской команды считает, что Кварацхелия с легкостью делает то, над чем другим приходится много работать 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T11:33+0400
2022-10-02T11:33+0400
2022-10-02T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти назвал полузащитника сборной Грузии Хвичу Кварацхелия фантастическим игроком, на которого можно делать ставку.Хвича Кварацхелия забил свой пятый гол в составе "Наполи" в ворота "Торино" на 37-й минуте матча. Дважды в составе неаполитанцев отличился Ангисса. Матч восьмого утра закончился со счетом 3:1. Подопечные Лучано Спаллетти по-прежнему возглавляют серию А с 20 очками и ведут активную борьбу за Скудетто.Как отметил тренер "Наполи", Кварацхелия с легкостью делает то, над чем другим приходится много работать."Квара делает это с легкостью, когда другим приходится много работать. Другим приходится больше работать, чтобы сделать то же самое", - сказал Спаллетти."У Хвичи нет потолка" – тренер "Рубина" рассказал о возможностях Кварацхелия >>21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.Кварацхелия – третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской cерии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, неаполь, футбол, клуб "наполи", италия
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, неаполь, футбол, клуб "наполи", италия
Кварацхелия фантастический игрок - заявление Лучано Спаллетти
11:33 02.10.2022 (обновлено: 13:43 02.10.2022)
Тренер итальянской команды считает, что Кварацхелия с легкостью делает то, над чем другим приходится много работать
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти назвал полузащитника сборной Грузии Хвичу Кварацхелия фантастическим игроком, на которого можно делать ставку.
Хвича Кварацхелия забил свой пятый гол в составе "Наполи" в ворота "Торино" на 37-й минуте матча. Дважды в составе неаполитанцев отличился Ангисса. Матч восьмого утра закончился со счетом 3:1. Подопечные Лучано Спаллетти по-прежнему возглавляют серию А с 20 очками и ведут активную борьбу за Скудетто.
"Квара — игрок, на которого можно делать ставки. Он может в одиночку атаковать защитника и создать момент, потому что это отлично работает. Это невероятно хорошая функция... Хвича — фантастический игрок", - сказал Спаллетти на пресс-конференции после победы над "Торино".
Как отметил тренер "Наполи", Кварацхелия с легкостью делает то, над чем другим приходится много работать.
"Квара делает это с легкостью, когда другим приходится много работать. Другим приходится больше работать, чтобы сделать то же самое", - сказал Спаллетти.
21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.
Кварацхелия – третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской cерии А.