https://sputnik-georgia.ru/20221002/oppozitsiya-namerena-sozdat-vremennuyu-sledstvennuyu-komissiyu-v-parlamente-gruzii-270976079.html
Оппозиция намерена создать временную следственную комиссию в парламенте Грузии
Оппозиция намерена создать временную следственную комиссию в парламенте Грузии
Заявление о создании временной следственной комиссии подписали представители партий "Лело", "ЕНД", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи" и партии "Для Грузии" 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T20:37+0400
2022-10-02T20:37+0400
2022-10-02T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Депутаты от оппозиции требуют создания временной следственной комиссии парламента Грузии, которая должна изучить "факты тайного и систематического сотрудничества представителей СГБ Грузии со спецслужбами Российско Федерации" в 2016-2017 годах и позже.Проект соответствующей резолюции будет представлен на заседании в понедельник.Это тайное и систематическое сотрудничество представителей Службы государственной безопасности Грузии и высокопоставленных должностных лиц из российских спецслужбТакже оппозиционные депутаты требуют выявить лица, которые своими действиями угрожали государственной безопасности, суверенитету, территориальной целостности, политическим, экономическим или иным интересам Грузии.Глава СГБ Грузии: прослушивают тех, кого нужно >>Заявление о создании временной следственной комиссии подписали представители партий "Лело", "Единое Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи" и партии "Для Грузии".С учетом регламента для создания временной следственной комиссии необходима поддержка 50 депутатов. Заявление подписал 51 депутат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сгб, парламент грузии, оппозиция
грузия, новости, политика, сгб, парламент грузии, оппозиция
Оппозиция намерена создать временную следственную комиссию в парламенте Грузии
20:37 02.10.2022 (обновлено: 23:52 02.10.2022)
Заявление о создании временной следственной комиссии подписали представители партий "Лело", "ЕНД", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи" и партии "Для Грузии"
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Депутаты от оппозиции требуют создания временной следственной комиссии парламента Грузии, которая должна изучить "факты тайного и систематического сотрудничества представителей СГБ Грузии со спецслужбами Российско Федерации" в 2016-2017 годах и позже.
Проект соответствующей резолюции будет представлен на заседании в понедельник.
В проекте постановления отмечается, что круг вопросов, подлежащих расследованию Временной следственной комиссией парламента, следует определить из тех тем, которые были изложены в эфире телеканала "Пирвели".
Это тайное и систематическое сотрудничество представителей Службы государственной безопасности Грузии и высокопоставленных должностных лиц из российских спецслужб
Также оппозиционные депутаты требуют выявить лица, которые своими действиями угрожали государственной безопасности, суверенитету, территориальной целостности, политическим, экономическим или иным интересам Грузии.
Заявление о создании временной следственной комиссии подписали представители партий "Лело", "Единое Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи" и партии "Для Грузии".
С учетом регламента для создания временной следственной комиссии необходима поддержка 50 депутатов. Заявление подписал 51 депутат.