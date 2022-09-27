https://sputnik-georgia.ru/20220927/glava-sgb-gruzii-proslushivayut-tekh-kogo-nuzhno-270822613.html

Глава СГБ Грузии: прослушивают тех, кого нужно

Глава СГБ Грузии: прослушивают тех, кого нужно

Глава СГБ назвал обвинения телеканала спектаклем и предложил передать ведомству существующие у них материалы 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T21:29+0400

2022-09-27T21:29+0400

2022-09-27T21:48+0400

грузия

новости

политика

григол лилуашвили

прослушка

закон "о прослушках"

сгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1b/250725551_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_177e0e65f7eeb311c121eaba3885ea1d.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Тайные следственные мероприятия в Грузии ведутся только на законных основаниях, заявил глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили.Так Лилуашвили ответил на вопрос журналиста оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" в связи с тем, "почему журналистов слушают активно". На прошлой неделе в эфире телеканала в передаче "Суббота Нодара Меладзе" вышел репортаж, где говорилась о том, что СГБ якобы ведет тайную слежку, в том числе за оппозиционными лидерами и представителями критических СМИ.Глава СГБ назвал обвинения телеканала спектаклем и предложил передать ведомству существующие у них материалы."Передайте материалы, если хотите разобраться. Но чтобы потом не оказалось, что создателем всего этого является не СГБ, а руководители телекомпании", - добавил Лилуашвили.Ранее президента Грузии Саломе Зурабишвили назвала повторением прошлого принятие парламентом законопроекта о новых правилах тайных следственных мероприятий. По ее словам, это в определенной мере расширит ареал прослушки. Она также отметила, что оставляет свой телефон, когда проводит важные встречи, так как ее прослушивают.Законопроект о прослушках подписан - спикер парламента Грузии дал разъяснения >>Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс были приняты еще 7 июня, но президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала их подписывать, впервые воспользовавшись правом вето.Парламент не учел замечания президента и преодолел вето. Документ подписал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Поправки предполагают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев и отсрочку оповещения подозреваемого о ведении за ним слежки. Законодательные изменения осудили не только президент, но и оппозиция, а также Венецианская комиссия и посольство США.Особенности законаПрослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно поправкам, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.Если же речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.Прослушка - контроль или борьба с преступностью в Грузии? Пояснение депутата >>Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.Контроль за прослушками остался в руках Службы по защите персональных данных, которая следит, за тем чтобы тайные следственные мероприятия велись на основании решения суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, григол лилуашвили, прослушка, закон "о прослушках", сгб