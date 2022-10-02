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Полицейские атташе Грузии получили награды в Польше и Испании
Полицейские атташе Грузии получили награды в Польше и Испании
Среди награжденных сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия полицейский атташе полковник Георгий Гамсахурдия 02.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-02T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Полицейские атташе МВД Грузии, находящиеся по службе в Европе, получили награды за успешную деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.По информации МВД, среди награжденных сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия полицейский атташе полковник Георгий Гамсахурдия. Он был награжден золотой медалью за особые заслуги перед польской полицией министром внутренних дел Польши Мариушом Камински.Награду Гамсахурдия вручил главный комендант польской полиции генерал Ярослав Шимчик. Церемония награждения прошла в здании Главного управления полиции.Еще один награжденный атташе полиции Грузии Шалва Шубладзе, который был награжден медалью испанский "Красный Крест" (Medalla de la Cruz roja española). По информации МВД Грузии, до сих пор не было случая, чтобы иностранный полицейский атташе был награжден этой медалью.Награда была вручена по приказу министра МВД Испании с учетом существующего успешного международного полицейского сотрудничества между Испанией и Грузией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий гамсахурдия, испания, польша, атташе, мвд грузии
Полицейские атташе Грузии получили награды в Польше и Испании
16:16 02.10.2022 (обновлено: 16:31 02.10.2022)
Среди награжденных сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия полицейский атташе полковник Георгий Гамсахурдия
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Полицейские атташе МВД Грузии, находящиеся по службе в Европе, получили награды за успешную деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации МВД, среди награжденных сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия полицейский атташе полковник Георгий Гамсахурдия. Он был награжден золотой медалью за особые заслуги перед польской полицией министром внутренних дел Польши Мариушом Камински.
Награду Гамсахурдия вручил главный комендант польской полиции генерал Ярослав Шимчик. Церемония награждения прошла в здании Главного управления полиции.
Еще один награжденный атташе полиции Грузии Шалва Шубладзе, который был награжден медалью испанский "Красный Крест" (Medalla de la Cruz roja española). По информации МВД Грузии, до сих пор не было случая, чтобы иностранный полицейский атташе был награжден этой медалью.
Награда была вручена по приказу министра МВД Испании с учетом существующего успешного международного полицейского сотрудничества между Испанией и Грузией.