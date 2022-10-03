https://sputnik-georgia.ru/20221003/deputata-ot-gruzinskoy-mechty-lishat-mandata-270998643.html

Депутата от "Грузинской мечты" лишат мандата

Депутата от "Грузинской мечты" лишат мандата

Место Талиашвили в парламенте займет следующая в партийном списке "Грузинской мечты" - Грета Цицава 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам единогласно поддержал досрочное лишение Тамар Талиашвили мандата депутата парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тамар Талиашвили.Вопрос о прекращении полномочий Талишвили встал на повестку дня в связи с ее назначением на должность постоянного представителя Грузии в Совете Европы.Вопрос будет вынесен на голосование на пленарном заседании во вторник, говорится в сообщении на сайте парламента. Место Талиашвили в парламенте займет следующая в партийном списке "Грузинской мечты" - Грета Цицава.Депутат парламента Грузии лишен мандата>>Деловой опыт Талиашвили в представительных структурах Совета Европы начался в 2017 году в качестве члена делегации самоуправления Грузии. В 2018 году Конгресс Совета Европы в Страсбурге избрал ее на должность вице-президента.В составе парламентской делегации Грузии в 2021 году Тамар Талиашвили была избрана докладчиком Комитета по образованию, культуре, науке и молодежи Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).А позже, в январе 2022 года, она была избрана председателем подкомитета ПАСЕ по вопросам СМИ и информационного общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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