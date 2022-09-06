https://sputnik-georgia.ru/20220906/deputat-parlamenta-gruzii-lishen-mandata-270156334.html
Депутат парламента Грузии лишен мандата
Депутат парламента Грузии лишен мандата
Депутат от "Национального движения" получил в качестве зарплаты до 56 тысяч лари, но не присутствовал ни на одном заседании 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T21:21+0400
2022-09-06T21:21+0400
2022-09-06T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Варшаломидзе досрочно лишен депутатских полномочий.Парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам в середине июля поддержал вопрос досрочного лишения полномочия депутата Варшаломидзе.По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, Леван Варшаломидзе не присутствовал ни на одном заседании весенней сессии 2022 года, а всего их было 26."Нас не сломить" - реакция оппозиционера на лишение депутатского мандата >>Согласно шестой статье регламента, полномочия депутата прекращаются, если он не посещает более половины заседаний по неуважительной причине.По словам спикера, депутат от "Национального движения" получил в качестве зарплаты до 56 тысяч лари (около 19 тысяч долларов), которые он не вернул в бюджет парламента.После досрочного лишения депутатского мандата Варшаломидзе занять его место в парламенте никто не сможет. Еще в декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия аннулировала пропорциональный список "Нацдвижения" по его же просьбе.Удумашвили лишился мандата – у "Нацдвижения" стало меньше депутатов >>Таким образом, после лишения полномочий Варшаломидзе "Нацдвижение" будет представлено в парламенте страны 28 депутатами.На сегодняшний день в парламенте 144 депутата, из них 84 – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
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грузия, новости, политика, парламент грузии, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, парламент грузии, единое нацдвижение
Депутат парламента Грузии лишен мандата
Депутат от "Национального движения" получил в качестве зарплаты до 56 тысяч лари, но не присутствовал ни на одном заседании
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Варшаломидзе досрочно лишен депутатских полномочий.
Парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам в середине июля поддержал вопрос досрочного лишения полномочия депутата Варшаломидзе.
По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, Леван Варшаломидзе не присутствовал ни на одном заседании весенней сессии 2022 года, а всего их было 26.
Согласно шестой статье регламента, полномочия депутата прекращаются, если он не посещает более половины заседаний по неуважительной причине.
По словам спикера, депутат от "Национального движения" получил в качестве зарплаты до 56 тысяч лари (около 19 тысяч долларов), которые он не вернул в бюджет парламента.
После досрочного лишения депутатского мандата Варшаломидзе занять его место в парламенте никто не сможет. Еще в декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия аннулировала пропорциональный список "Нацдвижения" по его же просьбе.
Таким образом, после лишения полномочий Варшаломидзе "Нацдвижение" будет представлено в парламенте страны 28 депутатами.
На сегодняшний день в парламенте 144 депутата, из них 84 – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".