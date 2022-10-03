https://sputnik-georgia.ru/20221003/natsbank-gruzii-uslozhnyaet-zhizn-falshivomonetchikam-271006811.html

Нацбанк Грузии усложняет жизнь фальшивомонетчикам

Нацбанк Грузии усложняет жизнь фальшивомонетчикам

Регулятор подчеркнул, что обнаруженные фальшивые деньги не возмещаются и возврату не подлежат 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T23:44+0400

2022-10-03T23:44+0400

2022-10-03T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии (Нацбанк) утвердил новое правило реагирования на факты обнаружения фальшивых денежных знаков на территории страны, говорится в сообщении на сайте регулятора.По информации Нацбанка, документ определяет, как должны действовать лица, осуществляющие кассовые операции, при обнаружении фальшивых денежных знаков, как обеспечить немедленное изъятие из обращения поддельных или подозрительных денежных знаков и, своевременно информируя соответствующие органы, ограничить их распространение на территории Грузии.Регулятор подчеркнул, что обнаруженные фальшивые деньги не возмещаются и возврату не подлежат.Согласно новшеству, указанные лица обязаны обеспечить допуск к операциям по приему и выдаче наличных денежных средств только лиц, владеющих механизмами защиты денежных знаков, и обеспечить в этом направлении их периодическую переподготовку.Обнаружив фальшивую или подозрительную купюру, представитель финансового сектора обязан без каких-либо компенсации владельцу банкнот забрать деньги для их дальнейшей экспертизы.Сбыт фальшивых денег в Грузии - задержанным предъявили обвинение >>По новому правилу, должно быть составлено три копии акта, один из которых вместе с выявленным подозрительным денежным знаком - не позднее пяти рабочих дней после обнаружения должен быть направлен ​​в Национальный банк для дальнейшей экспертизы - реагирования, второй должен быть передан представителю, а третий – оставить у себя на хранение.Что касается любого другого лица, оказывающего услугу, то в случае обнаружения поддельного или подозрительного денежного знака они обязаны в процессе расчетов объяснить владельцу, что денежный знак может быть поддельным и для соответствующего реагирования позвонить в Центр управления общественной безопасностью 112. Представитель правоохранительного органа, в свою очередь, отреагирует в соответствии с действующим законодательством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, фальшивомонетчики