https://sputnik-georgia.ru/20221003/natsdvizhenie-prizyvaet-vlasti-razrabotat-gruzinskuyu-versiyu-zakona-o-deoligarkhizatsii-270998773.html

"Нацдвижение" призывает власти разработать грузинскую версию закона о деолигархизации

"Нацдвижение" призывает власти разработать грузинскую версию закона о деолигархизации

Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T17:57+0400

2022-10-03T17:57+0400

2022-10-03T18:19+0400

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили призвал коллег из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" к совместной работе над законопроектом о деолигархизации.Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее часть оппозиционных партий, в том числе и "Нацдвижение", отказалась работать над условиями ЕС по плану властей и запустила альтернативный процесс.По слова депутата, парламентская оппозиция работала над своей версией законопроекта. При этом, оппозиционер не стал скрывать, что были разногласия, проводились консультации с неправительственными организациями и экспертами."В том случае, если большинство представит законопроект, то мы представим парламенту нашу версию и надеемся, что эти две версии удастся согласовать", - отметил Бежашвили.Оппозиционер считает неправильным копирование украинского закона, так как в Грузии совершенно другая реальность."Мы должны написать грузинскую версию закона о деолигархизации, которая соответствует современной грузинской реальности. В противном случае, предложенные изменения будут законодательным лицемерием", - отметил он.Согласно украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на средства массовой информации, является монополистом в конкретной экономической деятельности.Грузинская оппозиция и представители власти Украины называют единственным олигархом в Грузии Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года.Деолигархизация по-грузински – кто может попасть в список олигархов?>>Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. Более того, они говорят, что в случае принятия такого же закона о деолигархизации, как на Украине, под его действие подпадут представители самой оппозиции.В том числе лидер партии "Лело для Грузии", основатель TBC Банка Мамука Хазарадзе и один из самых богатых политиков Грузии, лидер партии "Прогресс и справедливость" Каха Окриашвили, а также бывший министр обороны Грузии, а ныне владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, леван бежашвили, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, украина, евросоюз, грузинская мечта