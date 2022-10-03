https://sputnik-georgia.ru/20221003/deoligarkhizatsiya-po-gruzinski---kto-mozhet-popast-v-spisok-oligarkhov-270988282.html

Деолигархизация по-грузински – кто может попасть в список олигархов?

Деолигархизация по-грузински – кто может попасть в список олигархов?

В оппозиции опасаются, что власти попытаются использовать новый закон для борьбы с оппонентами 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T13:41+0400

2022-10-03T13:41+0400

2022-10-03T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Европейским структурам понравился украинский закон против олигархов, поэтому в Грузии будет принят аналогичный документ, сказал председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили журналистам. В понедельник в парламенте состоялась очередная встреча группы по деолигархизации, в которой приняли участие депутаты от правящей "Грузинской мечты", часть оппозиции и неправительственных организаций.Согласно украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на средства массовой информации, является монополистом в конкретной экономической деятельности.Совет Евросоюза призвал Украину, которая в отличие от Грузии уже получила статус кандидата на вступление в ЕС, приступить к исполнению этого закона. Закон называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".Мдинарадзе: в "Нацдвижении" идет борьба за деньги и влияние>>В случае принятия аналогичного закона в Грузии под его действие не подпадет основатель правящей партии страны, экс-премьер Бидзина Иванишвили, настаивают в "Грузинской мечте"."Этот законопроект физически и объективно не сможет распространяться на Бидзину Иванишвили по той простой причине, что те три критерия, которые предложены, никоим образом не подразумевают включение Бидзины Иванишвили в список олигархов", – сказал Оханашвили.На обратном настаивают оппозиционеры, которых представители "Грузинской мечты" называют "радикальной оппозицией".Глава парламента Грузии назвал условие принятия закона о деолигархизации>>Более того, в правящей партии говорят, что после принятия закона, под его действие попадут сами оппозиционеры, в том числе лидеры партии "Лело для Грузии", бывшие банкиры Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, находящийся в заключении основатель "Единого национального движения", экс-президент Михаил Саакашвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Против копирования украинского закона выступают даже те оппозиционеры, которые не отказывались от работы над выполнением условий Евросоюза в форматах, предложенных "Грузинской мечтой". По его словам, принятый на Украине осенью 2021 года закон до сих пор не давал результатов. "Невообразимо, чтобы это было европейской рекомендацией, которую в какой-то мере мы должны обязательно учесть", – отметил Мегрелишвили. Новый закон не должен быть инструментом борьбы с оппозицией, подчеркнул депутат, член партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.Включение Иванишвили в санкционный список несправедливо – вице-спикер парламента>>"Мы хотим сделать закон согласно лучшей практике. Чтобы не было таких люфтов, законодательных погрешностей, которые позволят властям использовать его для репрессий против лидеров оппозиции", – сказал Манджгаладзе. Украинский закон и гроша ломаного не стоит, считает депутат, один из лидеров партии "Граждане" Александр Элисашвили. Все закончится тем, что Кезерашвили и еще нескольким богатым людям запретят финансировать партии и СМИ, подчеркнул депутат.По его словам, если в Грузии будет "нормальная система правосудия", не придется принимать специальные законы, теневое управление страной само собой будет невозможно."Нацдвижение" ослабло благодаря политике "Грузинской мечты" - Кобахидзе>>"Факт, что особенно в последнее время еще более очевидным стало то, что в радикальной оппозиции идет война олигархов за субъективные интересы", – сказал в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили.О том, кто же попадет в список олигархов станет известно, когда соответствующий законопроект будет инициирован и принят парламентом в трех чтениях. Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, еврокомиссия, парламент грузии, бидзина иванишвили, анри оханашвили, мамука хазарадзе, политика, грузия, европарламент, грузинская мечта, украина