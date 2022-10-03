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Деолигархизация по-грузински – кто может попасть в список олигархов?
Деолигархизация по-грузински – кто может попасть в список олигархов?
В оппозиции опасаются, что власти попытаются использовать новый закон для борьбы с оппонентами 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T13:41+0400
2022-10-03T14:57+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Европейским структурам понравился украинский закон против олигархов, поэтому в Грузии будет принят аналогичный документ, сказал председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили журналистам. В понедельник в парламенте состоялась очередная встреча группы по деолигархизации, в которой приняли участие депутаты от правящей "Грузинской мечты", часть оппозиции и неправительственных организаций.Согласно украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на средства массовой информации, является монополистом в конкретной экономической деятельности.Совет Евросоюза призвал Украину, которая в отличие от Грузии уже получила статус кандидата на вступление в ЕС, приступить к исполнению этого закона. Закон называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".Мдинарадзе: в "Нацдвижении" идет борьба за деньги и влияние&gt;&gt;В случае принятия аналогичного закона в Грузии под его действие не подпадет основатель правящей партии страны, экс-премьер Бидзина Иванишвили, настаивают в "Грузинской мечте"."Этот законопроект физически и объективно не сможет распространяться на Бидзину Иванишвили по той простой причине, что те три критерия, которые предложены, никоим образом не подразумевают включение Бидзины Иванишвили в список олигархов", – сказал Оханашвили.На обратном настаивают оппозиционеры, которых представители "Грузинской мечты" называют "радикальной оппозицией".Глава парламента Грузии назвал условие принятия закона о деолигархизации&gt;&gt;Более того, в правящей партии говорят, что после принятия закона, под его действие попадут сами оппозиционеры, в том числе лидеры партии "Лело для Грузии", бывшие банкиры Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, находящийся в заключении основатель "Единого национального движения", экс-президент Михаил Саакашвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Против копирования украинского закона выступают даже те оппозиционеры, которые не отказывались от работы над выполнением условий Евросоюза в форматах, предложенных "Грузинской мечтой". По его словам, принятый на Украине осенью 2021 года закон до сих пор не давал результатов. "Невообразимо, чтобы это было европейской рекомендацией, которую в какой-то мере мы должны обязательно учесть", – отметил Мегрелишвили. Новый закон не должен быть инструментом борьбы с оппозицией, подчеркнул депутат, член партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.Включение Иванишвили в санкционный список несправедливо – вице-спикер парламента&gt;&gt;"Мы хотим сделать закон согласно лучшей практике. Чтобы не было таких люфтов, законодательных погрешностей, которые позволят властям использовать его для репрессий против лидеров оппозиции", – сказал Манджгаладзе. Украинский закон и гроша ломаного не стоит, считает депутат, один из лидеров партии "Граждане" Александр Элисашвили. Все закончится тем, что Кезерашвили и еще нескольким богатым людям запретят финансировать партии и СМИ, подчеркнул депутат.По его словам, если в Грузии будет "нормальная система правосудия", не придется принимать специальные законы, теневое управление страной само собой будет невозможно."Нацдвижение" ослабло благодаря политике "Грузинской мечты" - Кобахидзе&gt;&gt;"Факт, что особенно в последнее время еще более очевидным стало то, что в радикальной оппозиции идет война олигархов за субъективные интересы", – сказал в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили.О том, кто же попадет в список олигархов станет известно, когда соответствующий законопроект будет инициирован и принят парламентом в трех чтениях. Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, еврокомиссия, парламент грузии, бидзина иванишвили, анри оханашвили, мамука хазарадзе, политика, грузия, европарламент, грузинская мечта, украина
в мире, новости, еврокомиссия, парламент грузии, бидзина иванишвили, анри оханашвили, мамука хазарадзе, политика, грузия, европарламент, грузинская мечта, украина

Деолигархизация по-грузински – кто может попасть в список олигархов?

13:41 03.10.2022 (обновлено: 14:57 03.10.2022)
© Parliament of GeorgiaАнри Оханашвили
Анри Оханашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2022
© Parliament of Georgia
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В оппозиции опасаются, что власти попытаются использовать новый закон для борьбы с оппонентами
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Европейским структурам понравился украинский закон против олигархов, поэтому в Грузии будет принят аналогичный документ, сказал председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили журналистам.
В понедельник в парламенте состоялась очередная встреча группы по деолигархизации, в которой приняли участие депутаты от правящей "Грузинской мечты", часть оппозиции и неправительственных организаций.

"Это (украинский закон – ред.) для нас объективное мерило. Раз уж он понравился европейским структурам, логично, что в нашем случае этот пункт (деолигархизация – одно из условий ЕС для предоставления Грузии статуса кандидата – ред.) будет выполнен принятием этого закона", – сказал Оханашвили.

Согласно украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на средства массовой информации, является монополистом в конкретной экономической деятельности.
Совет Евросоюза призвал Украину, которая в отличие от Грузии уже получила статус кандидата на вступление в ЕС, приступить к исполнению этого закона. Закон называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".
Мдинарадзе: в "Нацдвижении" идет борьба за деньги и влияние>>
В случае принятия аналогичного закона в Грузии под его действие не подпадет основатель правящей партии страны, экс-премьер Бидзина Иванишвили, настаивают в "Грузинской мечте".
"Этот законопроект физически и объективно не сможет распространяться на Бидзину Иванишвили по той простой причине, что те три критерия, которые предложены, никоим образом не подразумевают включение Бидзины Иванишвили в список олигархов", – сказал Оханашвили.
На обратном настаивают оппозиционеры, которых представители "Грузинской мечты" называют "радикальной оппозицией".
Глава парламента Грузии назвал условие принятия закона о деолигархизации>>
Более того, в правящей партии говорят, что после принятия закона, под его действие попадут сами оппозиционеры, в том числе лидеры партии "Лело для Грузии", бывшие банкиры Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, находящийся в заключении основатель "Единого национального движения", экс-президент Михаил Саакашвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
Против копирования украинского закона выступают даже те оппозиционеры, которые не отказывались от работы над выполнением условий Евросоюза в форматах, предложенных "Грузинской мечтой".

"Ни у одной страны не было подобного опыта. Украинский случай – первый прецедент, который и так был неординарным", – сказал депутат, член партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.

По его словам, принятый на Украине осенью 2021 года закон до сих пор не давал результатов.
"Невообразимо, чтобы это было европейской рекомендацией, которую в какой-то мере мы должны обязательно учесть", – отметил Мегрелишвили.
Новый закон не должен быть инструментом борьбы с оппозицией, подчеркнул депутат, член партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.
Включение Иванишвили в санкционный список несправедливо – вице-спикер парламента>>
"Мы хотим сделать закон согласно лучшей практике. Чтобы не было таких люфтов, законодательных погрешностей, которые позволят властям использовать его для репрессий против лидеров оппозиции", – сказал Манджгаладзе.
Украинский закон и гроша ломаного не стоит, считает депутат, один из лидеров партии "Граждане" Александр Элисашвили.

"С его принятием (украинского закона – ред.) ничего не изменится, кроме того, что несколько богатых людей будут признаны олигархами, в первую очередь те, кто финансируют оппозицию и богатые оппозиционеры", – сказал Элисашвили.

Все закончится тем, что Кезерашвили и еще нескольким богатым людям запретят финансировать партии и СМИ, подчеркнул депутат.
По его словам, если в Грузии будет "нормальная система правосудия", не придется принимать специальные законы, теневое управление страной само собой будет невозможно.
"Нацдвижение" ослабло благодаря политике "Грузинской мечты" - Кобахидзе>>
"Факт, что особенно в последнее время еще более очевидным стало то, что в радикальной оппозиции идет война олигархов за субъективные интересы", – сказал в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили.
О том, кто же попадет в список олигархов станет известно, когда соответствующий законопроект будет инициирован и принят парламентом в трех чтениях.
Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.
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