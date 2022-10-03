https://sputnik-georgia.ru/20221003/deoligarkhizatsiya-po-gruzinski---kto-mozhet-popast-v-spisok-oligarkhov-270988282.html
Деолигархизация по-грузински – кто может попасть в список олигархов?
Деолигархизация по-грузински – кто может попасть в список олигархов?
В оппозиции опасаются, что власти попытаются использовать новый закон для борьбы с оппонентами 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T13:41+0400
2022-10-03T13:41+0400
2022-10-03T14:57+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Европейским структурам понравился украинский закон против олигархов, поэтому в Грузии будет принят аналогичный документ, сказал председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили журналистам. В понедельник в парламенте состоялась очередная встреча группы по деолигархизации, в которой приняли участие депутаты от правящей "Грузинской мечты", часть оппозиции и неправительственных организаций.Согласно украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на средства массовой информации, является монополистом в конкретной экономической деятельности.Совет Евросоюза призвал Украину, которая в отличие от Грузии уже получила статус кандидата на вступление в ЕС, приступить к исполнению этого закона. Закон называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".Мдинарадзе: в "Нацдвижении" идет борьба за деньги и влияние>>В случае принятия аналогичного закона в Грузии под его действие не подпадет основатель правящей партии страны, экс-премьер Бидзина Иванишвили, настаивают в "Грузинской мечте"."Этот законопроект физически и объективно не сможет распространяться на Бидзину Иванишвили по той простой причине, что те три критерия, которые предложены, никоим образом не подразумевают включение Бидзины Иванишвили в список олигархов", – сказал Оханашвили.На обратном настаивают оппозиционеры, которых представители "Грузинской мечты" называют "радикальной оппозицией".Глава парламента Грузии назвал условие принятия закона о деолигархизации>>Более того, в правящей партии говорят, что после принятия закона, под его действие попадут сами оппозиционеры, в том числе лидеры партии "Лело для Грузии", бывшие банкиры Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, находящийся в заключении основатель "Единого национального движения", экс-президент Михаил Саакашвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Против копирования украинского закона выступают даже те оппозиционеры, которые не отказывались от работы над выполнением условий Евросоюза в форматах, предложенных "Грузинской мечтой". По его словам, принятый на Украине осенью 2021 года закон до сих пор не давал результатов. "Невообразимо, чтобы это было европейской рекомендацией, которую в какой-то мере мы должны обязательно учесть", – отметил Мегрелишвили. Новый закон не должен быть инструментом борьбы с оппозицией, подчеркнул депутат, член партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.Включение Иванишвили в санкционный список несправедливо – вице-спикер парламента>>"Мы хотим сделать закон согласно лучшей практике. Чтобы не было таких люфтов, законодательных погрешностей, которые позволят властям использовать его для репрессий против лидеров оппозиции", – сказал Манджгаладзе. Украинский закон и гроша ломаного не стоит, считает депутат, один из лидеров партии "Граждане" Александр Элисашвили. Все закончится тем, что Кезерашвили и еще нескольким богатым людям запретят финансировать партии и СМИ, подчеркнул депутат.По его словам, если в Грузии будет "нормальная система правосудия", не придется принимать специальные законы, теневое управление страной само собой будет невозможно."Нацдвижение" ослабло благодаря политике "Грузинской мечты" - Кобахидзе>>"Факт, что особенно в последнее время еще более очевидным стало то, что в радикальной оппозиции идет война олигархов за субъективные интересы", – сказал в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили.О том, кто же попадет в список олигархов станет известно, когда соответствующий законопроект будет инициирован и принят парламентом в трех чтениях. Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, еврокомиссия, парламент грузии, бидзина иванишвили, анри оханашвили, мамука хазарадзе, политика, грузия, европарламент, грузинская мечта, украина
в мире, новости, еврокомиссия, парламент грузии, бидзина иванишвили, анри оханашвили, мамука хазарадзе, политика, грузия, европарламент, грузинская мечта, украина
Деолигархизация по-грузински – кто может попасть в список олигархов?
13:41 03.10.2022 (обновлено: 14:57 03.10.2022)
В оппозиции опасаются, что власти попытаются использовать новый закон для борьбы с оппонентами
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Европейским структурам понравился украинский закон против олигархов, поэтому в Грузии будет принят аналогичный документ, сказал председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили журналистам.
В понедельник в парламенте состоялась очередная встреча группы по деолигархизации, в которой приняли участие депутаты от правящей "Грузинской мечты", часть оппозиции и неправительственных организаций.
"Это (украинский закон – ред.) для нас объективное мерило. Раз уж он понравился европейским структурам, логично, что в нашем случае этот пункт (деолигархизация – одно из условий ЕС для предоставления Грузии статуса кандидата – ред.) будет выполнен принятием этого закона", – сказал Оханашвили.
Согласно украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на средства массовой информации, является монополистом в конкретной экономической деятельности.
Совет Евросоюза призвал Украину, которая в отличие от Грузии уже получила статус кандидата на вступление в ЕС, приступить к исполнению этого закона
. Закон называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".
В случае принятия аналогичного закона в Грузии под его действие не подпадет основатель правящей партии страны, экс-премьер Бидзина Иванишвили, настаивают в "Грузинской мечте".
"Этот законопроект физически и объективно не сможет распространяться на Бидзину Иванишвили по той простой причине, что те три критерия, которые предложены, никоим образом не подразумевают включение Бидзины Иванишвили в список олигархов", – сказал Оханашвили.
На обратном настаивают оппозиционеры, которых представители "Грузинской мечты" называют "радикальной оппозицией".
Более того, в правящей партии говорят, что после принятия закона, под его действие попадут сами оппозиционеры, в том числе лидеры партии "Лело для Грузии", бывшие банкиры Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, находящийся в заключении основатель "Единого национального движения", экс-президент Михаил Саакашвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
Против копирования украинского закона выступают даже те оппозиционеры, которые не отказывались от работы над выполнением условий Евросоюза в форматах, предложенных "Грузинской мечтой".
"Ни у одной страны не было подобного опыта. Украинский случай – первый прецедент, который и так был неординарным", – сказал депутат, член партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.
По его словам, принятый на Украине осенью 2021 года закон до сих пор не давал результатов.
"Невообразимо, чтобы это было европейской рекомендацией, которую в какой-то мере мы должны обязательно учесть", – отметил Мегрелишвили.
Новый закон не должен быть инструментом борьбы с оппозицией, подчеркнул депутат, член партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.
"Мы хотим сделать закон согласно лучшей практике. Чтобы не было таких люфтов, законодательных погрешностей, которые позволят властям использовать его для репрессий против лидеров оппозиции", – сказал Манджгаладзе.
Украинский закон и гроша ломаного не стоит, считает депутат, один из лидеров партии "Граждане" Александр Элисашвили.
"С его принятием (украинского закона – ред.) ничего не изменится, кроме того, что несколько богатых людей будут признаны олигархами, в первую очередь те, кто финансируют оппозицию и богатые оппозиционеры", – сказал Элисашвили.
Все закончится тем, что Кезерашвили и еще нескольким богатым людям запретят финансировать партии и СМИ, подчеркнул депутат.
По его словам, если в Грузии будет "нормальная система правосудия", не придется принимать специальные законы, теневое управление страной само собой будет невозможно.
"Факт, что особенно в последнее время еще более очевидным стало то, что в радикальной оппозиции идет война олигархов за субъективные интересы", – сказал в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили.
О том, кто же попадет в список олигархов станет известно, когда соответствующий законопроект будет инициирован и принят парламентом в трех чтениях.
Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.