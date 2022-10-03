https://sputnik-georgia.ru/20221003/partiya-eks-premera-bolgarii-pobezhdaet-na-parlamentskikh-vyborakh---tsik-270977503.html

Партия экс-премьера Болгарии побеждает на парламентских выборах - ЦИК

Партия экс-премьера Болгарии побеждает на парламентских выборах - ЦИК

За 240 мест в 48-м созыве Народного собрания Болгарии боролись представители 22 партий и 6 коалиций 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T08:02+0400

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2022-10-03T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт - Sputnik. Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах по итогам обработки 90,89%, сообщает болгарской ЦИК.Коалиция партий ГЕРБ и "Союз демократических сил" (СДС) набирает 25,57% голосов. Вторую позицию с 20,38% голосов занимает партия ушедшего в отставку премьера Кирила Петкова "Продолжаем перемены".За Движение за права и свободы - 12,98%, за партию "Возрождение" - 10,28%, за коалицию "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" - 9,3%, за блок "Демократическая Болгария" - 7,55%, за объединение "Болгарский восход" - 4,73%.Досрочные парламентские выборы проходят в Болгарии >>Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье и прошли без серьезных нарушений. За 240 мест в 48-м созыве Народного собрания (парламента) Болгарии боролись представители 22 партий и 6 коалиций.В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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