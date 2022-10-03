https://sputnik-georgia.ru/20221003/prazdnik-gardabnoba-2022-otmetyat-na-vostoke-gruzii-270995146.html

Праздник "Гардабноба 2022" отметят на востоке Грузии

Праздник "Гардабноба 2022" отметят на востоке Грузии

В рамках празднования состоится награждение почетных жителей города 03.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В городе Гардабани пройдет главный праздник муниципалитета "Гардабноба – 2022", сообщает пресс-служба районной администрации Квемо Картли.Мероприятие пройдет 4 октября. Различные культурные мероприятия начнутся с 17:00 в парке культуры и отдыха.На мероприятии выступят местные фольклорные ансамбли и коллективы. Пройдут выставки, краеведческий музей имени И. Джавахишвили Гардабани выставит музейные экспонаты, будет также устроен азербайджанский уголок.Столица Грузии отмечает День города "Тбилисоба" - лучшие фото >>В рамках мероприятия состоится награждение почетных жителей города. В 18:00 начнется выступление "Бенда ночного шоу под руководством Гелы Гнолидзе". Завершится мероприятие грандиозным фейерверком.

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