https://sputnik-georgia.ru/20221003/rtveli-2022-v-kakheti-podkhodit-k-kontsu--pererabotano-80-urozhaya-vinograda-271006635.html

Ртвели 2022 в Кахети подходит к концу – переработано 80% урожая винограда

Ртвели 2022 в Кахети подходит к концу – переработано 80% урожая винограда

В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T23:01+0400

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2022-10-03T23:25+0400

грузия

новости

ртвели 2022

экономика

кахети

отар шамугия

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Фермеры в Кахети заработали до 230 миллионов долларов (81,6 млн долларов) от реализации винограда в рамках Ртвели-2022, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства.В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн. По информации главы Минсельхоза, в Кахетии уже переработано около 80% урожая винограда, - до 222 тысяч тонн.По информации Шамугия, из общего объема переработанного винограда - до 127 тысяч тонн виноград сорта "Ркацители", до 82 тысячи тонн "Саперави" и примерно 5,3 тысячи тонн - "Кахури мцване". Остальной виноград других сортов.В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,9 цента) за килограмм, получит субсидию в размере 35 тетри (12,4 цента).Власти Грузии будут субсидировать закупки винограда для "Хванчкары" >>В рамках программы реализовать свой урожай смогут до 25 тысяч фермеров-виноградарей. Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (53,2 млн долларов).К этому времени в координационном штабе зарегистрированы более 400 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключаются к процессу приема-переработки винограда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ртвели 2022, экономика, кахети, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии