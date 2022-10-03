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Ртвели 2022 в Кахети подходит к концу – переработано 80% урожая винограда
Ртвели 2022 в Кахети подходит к концу – переработано 80% урожая винограда
В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T23:01+0400
2022-10-03T23:01+0400
2022-10-03T23:25+0400
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отар шамугия
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Фермеры в Кахети заработали до 230 миллионов долларов (81,6 млн долларов) от реализации винограда в рамках Ртвели-2022, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства.В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн. По информации главы Минсельхоза, в Кахетии уже переработано около 80% урожая винограда, - до 222 тысяч тонн.По информации Шамугия, из общего объема переработанного винограда - до 127 тысяч тонн виноград сорта "Ркацители", до 82 тысячи тонн "Саперави" и примерно 5,3 тысячи тонн - "Кахури мцване". Остальной виноград других сортов.В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,9 цента) за килограмм, получит субсидию в размере 35 тетри (12,4 цента).Власти Грузии будут субсидировать закупки винограда для "Хванчкары" >>В рамках программы реализовать свой урожай смогут до 25 тысяч фермеров-виноградарей. Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (53,2 млн долларов).К этому времени в координационном штабе зарегистрированы более 400 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключаются к процессу приема-переработки винограда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ртвели 2022, экономика, кахети, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, ртвели 2022, экономика, кахети, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Ртвели 2022 в Кахети подходит к концу – переработано 80% урожая винограда
23:01 03.10.2022 (обновлено: 23:25 03.10.2022)
В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Фермеры в Кахети заработали до 230 миллионов долларов (81,6 млн долларов) от реализации винограда в рамках Ртвели-2022, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства.
В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн. По информации главы Минсельхоза, в Кахетии уже переработано около 80% урожая винограда, - до 222 тысяч тонн.
"Процесс сбора урожая проходит организованно и беспрепятственно. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех тех людей, координационный штаб, местные органы власти и соответствующие службы, которые вовлечены в процесс сбора урожая", - сказал Шамугия.
По информации Шамугия, из общего объема переработанного винограда - до 127 тысяч тонн виноград сорта "Ркацители", до 82 тысячи тонн "Саперави" и примерно 5,3 тысячи тонн - "Кахури мцване". Остальной виноград других сортов.
В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.
Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,9 цента) за килограмм, получит субсидию в размере 35 тетри (12,4 цента).
В рамках программы реализовать свой урожай смогут до 25 тысяч фермеров-виноградарей. Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (53,2 млн долларов).
К этому времени в координационном штабе зарегистрированы более 400 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключаются к процессу приема-переработки винограда.