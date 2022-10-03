https://sputnik-georgia.ru/20221003/vlasti-gruzii-budut-subsidirovat-zakupki-vinograda-dlya-khvanchkary-271003524.html
Власти Грузии будут субсидировать закупки винограда для "Хванчкары"
Власти Грузии будут субсидировать закупки винограда для "Хванчкары"
На закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" будет действовать субсидия в размере 4 лари за 1 килограмм 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T20:29+0400
2022-10-03T20:29+0400
2022-10-03T20:29+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По решению правительства Грузии субсидии будут действовать на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" в регионе Рача-Лечхуми-Квемо Сванети для производства "Хванчкары", сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Соответствующие поправки в постановление правительства "О проведении мер для организованного сбора урожая винограда в 2022 году" от 25 июля текущего года обсудили в ходе заседания правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.На закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" будет действовать субсидия в размере 4 лари за 1 килограмм.Правительство Грузии озвучило условия субсидий Ртвели-2022 >>Кроме того, для получения субсидии винная компания будет обязана при закупке винограда уплатить не менее 7 лари физическому лицу, занятому в сфере виноградарства, или юридическому лицу со статусом сельскохозяйственного кооператива, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов.По информации пресс-службы, как и в Кахети, весь процесс сдачи-приема винограда в высокогорной Раче будет прозрачным. До совершения сделки информация о фермере, сдающем виноград, сорте и количестве винограда, а также времени и месте сдачи винограда, должна быть загружена на сайте portal.wine.gov.ge.В Западной Грузии — в Раче, которая является родиной знаменитого вина "Хванчкара", сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули".Ртвели 2022: в Кахети переработано 200 тысяч тонн винограда >>Ежегодно до начала Ртвели в регионах открывается координационный штаб, главной функцией которого обеспечение организованной сдачи винограда и его учет.Любой производитель вина может зарегистрироваться в штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. Штаб также помогает виноградарям договариваться с винными заводами о цене сдачи продукта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, рача, экономика, ртвели 2022, грузинское вино
грузия, новости, рача, экономика, ртвели 2022, грузинское вино
Власти Грузии будут субсидировать закупки винограда для "Хванчкары"
На закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" будет действовать субсидия в размере 4 лари за 1 килограмм
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По решению правительства Грузии субсидии будут действовать на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" в регионе Рача-Лечхуми-Квемо Сванети для производства "Хванчкары", сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Соответствующие поправки в постановление правительства "О проведении мер для организованного сбора урожая винограда в 2022 году" от 25 июля текущего года обсудили в ходе заседания правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
На закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" будет действовать субсидия в размере 4 лари за 1 килограмм.
Кроме того, для получения субсидии винная компания будет обязана при закупке винограда уплатить не менее 7 лари физическому лицу, занятому в сфере виноградарства, или юридическому лицу со статусом сельскохозяйственного кооператива, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов.
По информации пресс-службы, как и в Кахети, весь процесс сдачи-приема винограда в высокогорной Раче будет прозрачным. До совершения сделки информация о фермере, сдающем виноград, сорте и количестве винограда, а также времени и месте сдачи винограда, должна быть загружена на сайте portal.wine.gov.ge.
В Западной Грузии — в Раче, которая является родиной знаменитого вина "Хванчкара", сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули".
Ежегодно до начала Ртвели в регионах открывается координационный штаб, главной функцией которого обеспечение организованной сдачи винограда и его учет.
Любой производитель вина может зарегистрироваться в штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. Штаб также помогает виноградарям договариваться с винными заводами о цене сдачи продукта.