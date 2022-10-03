https://sputnik-georgia.ru/20221003/uroven-inflyatsii-v-gruzii-vernulsya-k-rostu---novaya-statistika--270997486.html

Уровень инфляции в Грузии вернулся к росту - новая статистика

Уровень инфляции в Грузии вернулся к росту - новая статистика

Инфляционное давление по-прежнему достаточно высокое как в Грузии, так и в остальном мире, считает Нацбанк 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T17:20+0400

2022-10-03T17:20+0400

2022-10-03T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Годовая инфляция (август 2022 года к августу 2021 года) в Грузии составила 11,5%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне - 12,8% в июле - 11,5%, а в августе - 10,9%. За год в августе цены выросли на транспорт (14,1%), гостиницы и рестораны (15,7%), стоимость услуг здравоохранения снизилась на 1,1%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.В сентябре 2022 года, по сравнению с августом 2022 года, уровень сравнительной инфляции составил 0,8%. В августе месячная инфляция составляла 0,1%.Когда инфляция начнет снижаться - прогноз НацбанкаСогласно данным Национального банка Грузии, инфляционное давление по-прежнему достаточно высокое как в Грузии, так и в остальном мире. Инфляционные риски, по мнению аналитиков регулятора, усиливаются еще и тем, что на фоне последовательных шоков инфляция длительное время отклонялась от целевого уровня. Однако в последнее время на международных рынках наблюдается положительная динамика. Цена на нефть марки Brent и стоимость международных перевозок продолжают снижаться. По данным FAO международный продовольственный индекс, снизился в июле на 9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,9% в августе, но все еще находится на достаточно высоком уровне, отмечает Нацбанк "Ожидается, что эти тенденции будут постепенно передаваться на местный рынок и окажут положительное влияние на динамику инфляции", - прогнозирует Нацбанк.Вместе с тем регулятор отмечает, что дальнейшие тенденции существенно зависят от развития геополитических событий. "Таким образом, денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски повышения инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени снижены", - подчеркивает Нацбанк. Глава Минфина назвал главную проблему грузинской экономики >>Однако в случае увеличения инфляционных ожиданий и/или появления дополнительного давления на цены со стороны спроса может возникнуть необходимость в дальнейшем ужесточении политики или сохранении ее на текущем уровне в течение более длительного периода времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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