https://sputnik-georgia.ru/20220930/glava-minfina-nazval-glavnuyu-problemu-gruzinskoy-ekonomiki-270923083.html

Глава Минфина назвал главную проблему грузинской экономики

Глава Минфина назвал главную проблему грузинской экономики

Уровень инфляции приблизится к целевому уровню в 3% после второго квартала 2023 года, прогнозирует министр 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T21:52+0400

2022-09-30T21:52+0400

2022-09-30T22:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Высокая инфляция остается главной проблемой для грузинской и мировой экономики, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.Согласно данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (август 2022 года к августу 2021 года) в Грузии составила 10,9%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (15,6%), гостиницы и рестораны (14,9%) и здравоохранение (1,2%). В августе цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.По его словам, уровень мировой инфляции в Грузии сказался на ценах на продовольствие, топливо и другие продукты, а улучшения стоит ждать лишь со следующего года."В этом направлении у нас лучшие ожидания от будущего года, чем от текущего", - сказал Хуцишвили.По его словам, уровень инфляции приблизится к целевому уровню в 3% после второго квартала 2023 года.Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика >>"Что касается средней годовой инфляции, то она будет выше 3%, исходя из того, что в первой половине будущего года она будет высокой", - добавил Хуцишвили.По информации Нацбанка Грузии, уровень инфляции в стране снижается, хоть и невысокими темпами, в том числе за счет жесткой монетарной политики.Комитет монетарной политики регулятора поддерживает ставку рефинансирования на уровне 11%, учитывая сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции.Президент Нацбанка Грузии о мерах по борьбе с высокой инфляцией >>Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что инфляция в Грузии в среднем составит 11,5% в годовом исчислении в 2022 году, поскольку цены на жилье и продукты питания останутся высокими, а затем снизятся до 6,2% в 2023 г. и 4,2% в 2024 г.По мнению аналитиков агентства, денежно-кредитная политика останется жесткой, несмотря на высокий уровень долларизации и преимущественно фиксированную процентную ставку, структура кредитования снижает эффективность трансмиссионной денежно-кредитной политики.В то же время Азиатский банк развития прогнозирует уровень инфляции в Грузии до 11,0% в 2022 году, и 5,0% – в 2023 году из-за более высоких, чем ожидалось, мировых цен на сырьевые товары и высокого внутреннего спроса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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