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Как можно разгрузить станции метро Тбилиси? Результаты опроса
Как можно разгрузить станции метро Тбилиси? Результаты опроса
Sputnik поинтересовался, какие решения проблемы предлагает наша читательская аудитория 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия считают, что для разгрузки метро в Тбилиси властям стоит построить новые ветки – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства."Лучше регулировать потоки пассажиров" – таким образом с загрузкой метро предлагают бороться 15,9% аудитории сайта. При этом 9,8% читателей уверены, что необходимо "проконсультироваться у иностранных экспертов"."Добавить входы и турникеты" – такое решение предлагают 7,3% участников опроса. Между тем 4,9% считают, что данную проблему можно решить, информируя общественность о часах пик.Но есть и менее позитивно настроенные. К примеру, 8,5% читателей портала утверждают, что с проблемой пробок в метро Тбилиси нельзя никак справиться: "Пробки будут по-любому". Наконец, 9,8% опрошенных и вовсе ответили, что им все равно, потому что они не пользуются данным видом транспорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, грузия, новости, общество, метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен, опрос на сайте, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия
Как можно разгрузить станции метро Тбилиси? Результаты опроса
11:19 04.10.2022 (обновлено: 11:22 04.10.2022)
Sputnik поинтересовался, какие решения проблемы предлагает наша читательская аудитория
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik.
Большинство читателей Sputnik Грузия
считают, что для разгрузки метро в Тбилиси властям стоит построить новые ветки – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
По итогам опроса
"Как можно разгрузить станции метро Тбилиси?" выяснилось, что наиболее эффективным решением проблемы является именно добавление новых веток в метрополитене грузинской столицы. Так, по крайней мере, ответило 43,8% опрошенных.
"Лучше регулировать потоки пассажиров" – таким образом с загрузкой метро предлагают бороться 15,9% аудитории сайта. При этом 9,8% читателей уверены, что необходимо "проконсультироваться у иностранных экспертов".
"Добавить входы и турникеты" – такое решение предлагают 7,3% участников опроса. Между тем 4,9% считают, что данную проблему можно решить, информируя общественность о часах пик.
Но есть и менее позитивно настроенные. К примеру, 8,5% читателей портала утверждают, что с проблемой пробок в метро Тбилиси нельзя никак справиться: "Пробки будут по-любому".
Наконец, 9,8% опрошенных и вовсе ответили, что им все равно, потому что они не пользуются данным видом транспорта.