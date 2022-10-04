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Как можно разгрузить станции метро Тбилиси? Результаты опроса
Как можно разгрузить станции метро Тбилиси? Результаты опроса
Sputnik поинтересовался, какие решения проблемы предлагает наша читательская аудитория 04.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия считают, что для разгрузки метро в Тбилиси властям стоит построить новые ветки – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства."Лучше регулировать потоки пассажиров" – таким образом с загрузкой метро предлагают бороться 15,9% аудитории сайта. При этом 9,8% читателей уверены, что необходимо "проконсультироваться у иностранных экспертов"."Добавить входы и турникеты" – такое решение предлагают 7,3% участников опроса. Между тем 4,9% считают, что данную проблему можно решить, информируя общественность о часах пик.Но есть и менее позитивно настроенные. К примеру, 8,5% читателей портала утверждают, что с проблемой пробок в метро Тбилиси нельзя никак справиться: "Пробки будут по-любому". Наконец, 9,8% опрошенных и вовсе ответили, что им все равно, потому что они не пользуются данным видом транспорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилиси, грузия, новости, общество, метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен, опрос на сайте, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия
тбилиси, грузия, новости, общество, метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен, опрос на сайте, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия

Как можно разгрузить станции метро Тбилиси? Результаты опроса

11:19 04.10.2022 (обновлено: 11:22 04.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭскалаторы для выхода из метро Тбилиси на станции "Государственный университет"
Эскалаторы для выхода из метро Тбилиси на станции Государственный университет - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Sputnik поинтересовался, какие решения проблемы предлагает наша читательская аудитория
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия считают, что для разгрузки метро в Тбилиси властям стоит построить новые ветки – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
По итогам опроса "Как можно разгрузить станции метро Тбилиси?" выяснилось, что наиболее эффективным решением проблемы является именно добавление новых веток в метрополитене грузинской столицы. Так, по крайней мере, ответило 43,8% опрошенных.
"Лучше регулировать потоки пассажиров" – таким образом с загрузкой метро предлагают бороться 15,9% аудитории сайта. При этом 9,8% читателей уверены, что необходимо "проконсультироваться у иностранных экспертов".
"Добавить входы и турникеты" – такое решение предлагают 7,3% участников опроса. Между тем 4,9% считают, что данную проблему можно решить, информируя общественность о часах пик.
Но есть и менее позитивно настроенные. К примеру, 8,5% читателей портала утверждают, что с проблемой пробок в метро Тбилиси нельзя никак справиться: "Пробки будут по-любому".
Наконец, 9,8% опрошенных и вовсе ответили, что им все равно, потому что они не пользуются данным видом транспорта.
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