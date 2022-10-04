https://sputnik-georgia.ru/20221004/premer-gruzii-nazval-datu-prezentatsii-plana-po-razvitiyu-energetiki-271037892.html

Премьер Грузии назвал дату презентации плана по развитию энергетики

Премьер Грузии назвал дату презентации плана по развитию энергетики

План развития энергетики также будет предусматривать, на сколько мегаватт будут построены гидроэлектростанции, ветряные и солнечные электростанции, заявил... 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T23:09+0400

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2022-10-04T23:23+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правительство Грузии до ноября представит план развития сферы энергетики на ближайшие 10 лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления внутри страны.По его словам, на данный момент приток инвестиций в энергетический сектор Грузии ослаб из-за приостановления МВФ выдачи контрактов гарантированных закупок в сфере энергетики (PPA), однако на данный момент правительство уже завершило переговоры по возобновлению РРА, и новые проекты будут осуществлены.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.Энергобезопасность как приоритет: вице-премьер об энергетике Грузии >>Чтобы восполнить дефицит, Грузия импортировала более 2 миллиардов киловатт-часов. Из них 1,2 миллиарда киловатт-часов – из России, 161,2 миллиона киловатт-часов – из Турции, 600,1 миллиона киловатт-часов – из Азербайджана.Доля импортированной из России электроэнергии составила более 7%, и она пошла в основном на обеспечение электроэнергией жителей неподконтрольной властям Грузии Абхазии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, энергетика грузии