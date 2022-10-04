https://sputnik-georgia.ru/20221004/premer-gruzii-nazval-datu-prezentatsii-plana-po-razvitiyu-energetiki-271037892.html
Премьер Грузии назвал дату презентации плана по развитию энергетики
Премьер Грузии назвал дату презентации плана по развитию энергетики
План развития энергетики также будет предусматривать, на сколько мегаватт будут построены гидроэлектростанции, ветряные и солнечные электростанции, заявил... 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T23:09+0400
2022-10-04T23:09+0400
2022-10-04T23:23+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правительство Грузии до ноября представит план развития сферы энергетики на ближайшие 10 лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления внутри страны.По его словам, на данный момент приток инвестиций в энергетический сектор Грузии ослаб из-за приостановления МВФ выдачи контрактов гарантированных закупок в сфере энергетики (PPA), однако на данный момент правительство уже завершило переговоры по возобновлению РРА, и новые проекты будут осуществлены.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.Энергобезопасность как приоритет: вице-премьер об энергетике Грузии >>Чтобы восполнить дефицит, Грузия импортировала более 2 миллиардов киловатт-часов. Из них 1,2 миллиарда киловатт-часов – из России, 161,2 миллиона киловатт-часов – из Турции, 600,1 миллиона киловатт-часов – из Азербайджана.Доля импортированной из России электроэнергии составила более 7%, и она пошла в основном на обеспечение электроэнергией жителей неподконтрольной властям Грузии Абхазии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, энергетика грузии
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, энергетика грузии
Премьер Грузии назвал дату презентации плана по развитию энергетики
23:09 04.10.2022 (обновлено: 23:23 04.10.2022)
План развития энергетики также будет предусматривать, на сколько мегаватт будут построены гидроэлектростанции, ветряные и солнечные электростанции, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правительство Грузии до ноября представит план развития сферы энергетики на ближайшие 10 лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления внутри страны.
"Вы знаете, что по моему поручению все ведомства составили планы развития на 10 лет, где подробно прописано, как и что должно развиваться. План развития энергетики также будет предусматривать, на сколько мегаватт мы можем построить гидроэлектростанции, на сколько мегаватт ветряных, солнечных электростанций и так далее", - сказал Гарибашвили журналистам.
По его словам, на данный момент приток инвестиций в энергетический сектор Грузии ослаб из-за приостановления МВФ выдачи контрактов гарантированных закупок в сфере энергетики (PPA), однако на данный момент правительство уже завершило переговоры по возобновлению РРА, и новые проекты будут осуществлены.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.
Чтобы восполнить дефицит, Грузия импортировала более 2 миллиардов киловатт-часов. Из них 1,2 миллиарда киловатт-часов – из России, 161,2 миллиона киловатт-часов – из Турции, 600,1 миллиона киловатт-часов – из Азербайджана.
Доля импортированной из России электроэнергии составила более 7%, и она пошла в основном на обеспечение электроэнергией жителей неподконтрольной властям Грузии Абхазии.