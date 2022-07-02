https://sputnik-georgia.ru/20220702/energobezopasnost-kak-prioritet-vitse-premer-ob-energetike-gruzii-268100824.html

Энергобезопасность как приоритет: вице-премьер об энергетике Грузии

Энергобезопасность как приоритет: вице-премьер об энергетике Грузии

В Грузии необходимо увеличить использование собственных энергоресурсов, в том числе из возобновляемых источников энергии, считает вице-премьер 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T10:32+0400

2022-07-02T10:32+0400

2022-07-02T10:32+0400

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энергоэффективность

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Энергобезопасность Грузии зависит от строительства новых объектов и снижения зависимости от импорта, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на международной конференции в Тбилиси.По его словам, укрепление энергетической безопасности Грузии является одним из приоритетов политики правительства, которая включает в себя строительство новых энергетических объектов, снижение зависимости от импорта и реализацию проектов энергоэффективности.Кроме того, в своем выступлении на конференции глава Минэкономики акцентировал внимание на энергетической реформе, которая проводится после вступления Грузии в Европейский энергетический союз, и направлена на либерализацию местного рынка электроэнергии и установление в стране европейского регулирования.Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии - ответ главы регулятора >>Левана Давиташвили отметил, что Грузия продолжает развиваться в целях повышения энергоэффективности и энергетической безопасности.По словам министра, в Грузии необходимо увеличить использование собственных энергоресурсов, в том числе из возобновляемых источников энергии, а также внедрить современные энергетические технологии.Растущее потреблениеСпециалисты полагают, что к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. По прогнозам экспертов, к тому времени потребление электроэнергии достигнет 26 миллиардов киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 миллиардов в год.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в январе-мае 2022 года в Грузии было потреблено почти 6,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выработано 5,6 миллиарда киловатт-часов.Отказ от российской электроэнергии - неоправданная роскошь, заявил Нармания >>Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 4,1 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 33,7 миллиона киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.С начала года страна импортировала 1,2 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России – 906,6 миллиона киловатт-часов, из Армении – 138,4 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 129,1 миллиона киловатт-часов.А экспорт за отчетный период составил 272,1 миллиона киловатт-часов. Из них 219,8 миллиона киловатт-часов – в Турцию.

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, энергетика грузии, энергоэффективность