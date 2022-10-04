https://sputnik-georgia.ru/20221004/premer-gruzii-vstretilsya-s-prozhivayuschim-vo-frantsii-gruzinskim-skulptorom-gudzhi-amashukeli-271022113.html
Премьер Грузии встретился с проживающим во Франции грузинским скульптором Гуджи Амашукели
Премьер Грузии встретился с проживающим во Франции грузинским скульптором Гуджи Амашукели
Во Франции грузинский мастер известен по имени Гуджи (Goudji). Так же называется и его бренд 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T15:36+0400
2022-10-04T15:36+0400
2022-10-04T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с известным грузинским скульптором и ювелиром Гуджи Амашукели, который живет и успешно работает во Франции, говорится в сообщении администрации правительства."В сентябре прошлого года премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время своего визита в США преподнес в дар Организации Объединенных Наций музейную копию "Витязя в тигровой шкуре", обложку которой создал известный грузинский скульптор Гуджи Амашукели, работающий во Франции", – говорится в сообщении администрации.Автор "драгоценного издания" Гуджи Амашукели трудился над образцом ковочного искусства в 2017 и 2018 годах в Тбилиси и Париже вместе с художниками и группой каллиграфистов. Обложка книги изготовлена из серебра и включает в себя около 20 драгоценных камней. Данный экземпляр размещен в головном офисе ООН в Нью-Йорке.Амашукели – выдающийся мастер современности. Среди его заказчиков даже глава католической церкви. Гуджи является обладателем высочайшей награды в области искусства – Кавалер французского ордена искусств и литературы. В его копилке также Кавалер ордена рыцаря Франции и титул "Мэтр искусства".Его драгоценные работы хранятся в Музее Ватикана, в Лувре, Музее Собора Парижской Богоматери, в Музеях декоративного искусства Парижа и Лиона, в музеях Нанта и других городах мира, а также в президентских коллекциях Франсуа Миттерана, Жака Ширака и Николя Саркози. Каждый предмет, созданный Амашукели, является уникальным и не повторяется.Гуджи Амашукели родился в Грузии. Учился на отделении скульптуры Художественной академии, а потом перебрался в Москву. В 1969 году женился на дочери французского театрального режиссера Андре Барсака – Катрин Барсак. Они долгие годы пытались перебраться во Францию. И только в 1974 году после вмешательства тогдашнего президента Жоржа Помпиду супруги получили возможность эмигрировать на родину Катрин.Во французской столице Гуджи Амашукели десятилетиями трудился в мастерской на Монмартре. Во Франции он известен по имени Гуджи. Так же называется и его бренд – Goudji.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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франция, ираклий гарибашвили, новости, культура, париж, грузия, оон
франция, ираклий гарибашвили, новости, культура, париж, грузия, оон
Премьер Грузии встретился с проживающим во Франции грузинским скульптором Гуджи Амашукели
Во Франции грузинский мастер известен по имени Гуджи (Goudji). Так же называется и его бренд
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с известным грузинским скульптором и ювелиром Гуджи Амашукели, который живет и успешно работает во Франции, говорится в сообщении администрации правительства.
"В сентябре прошлого года премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время своего визита в США преподнес в дар Организации Объединенных Наций музейную копию "Витязя в тигровой шкуре", обложку которой создал известный грузинский скульптор Гуджи Амашукели, работающий во Франции", – говорится в сообщении администрации.
Автор "драгоценного издания" Гуджи Амашукели трудился над образцом ковочного искусства в 2017 и 2018 годах в Тбилиси и Париже вместе с художниками и группой каллиграфистов. Обложка книги изготовлена из серебра и включает в себя около 20 драгоценных камней. Данный экземпляр размещен в головном офисе ООН в Нью-Йорке.
Амашукели – выдающийся мастер современности. Среди его заказчиков даже глава католической церкви. Гуджи является обладателем высочайшей награды в области искусства – Кавалер французского ордена искусств и литературы. В его копилке также Кавалер ордена рыцаря Франции и титул "Мэтр искусства".
Его драгоценные работы хранятся в Музее Ватикана, в Лувре, Музее Собора Парижской Богоматери, в Музеях декоративного искусства Парижа и Лиона, в музеях Нанта и других городах мира, а также в президентских коллекциях Франсуа Миттерана, Жака Ширака и Николя Саркози. Каждый предмет, созданный Амашукели, является уникальным и не повторяется.
Гуджи Амашукели родился в Грузии. Учился на отделении скульптуры Художественной академии, а потом перебрался в Москву. В 1969 году женился на дочери французского театрального режиссера Андре Барсака – Катрин Барсак. Они долгие годы пытались перебраться во Францию. И только в 1974 году после вмешательства тогдашнего президента Жоржа Помпиду супруги получили возможность эмигрировать на родину Катрин.
Во французской столице Гуджи Амашукели десятилетиями трудился в мастерской на Монмартре. Во Франции он известен по имени Гуджи. Так же называется и его бренд – Goudji.