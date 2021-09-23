https://sputnik-georgia.ru/20210923/unikalnyy-ekzemplyar-poemy-vityaz-v-tigrovoy-shkure-popolnil-art-kollektsiyu-oon-259827156.html

Уникальный экземпляр поэмы "Витязь в тигровой шкуре" пополнил арт-коллекцию ООН

Уникальный экземпляр поэмы "Витязь в тигровой шкуре" пополнил арт-коллекцию ООН

Бессмертную поэму Руставели в дар ООН передал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T16:01+0400

2021-09-23T16:01+0400

2021-09-23T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 cен — Sputnik. Уникальная рукопись поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели размещена в арт-коллекции Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.Обложку манускрипта создал известный грузинский скульптор, работающий во Франции, Гуджи Амашукели. Она изготовлена из серебра и украшена драгоценными камнями 20 видов.Премьер Грузии продолжает встречи в рамках ГА ООН>>Музейный экземпляр поэмы был создан в 2017-2018 годах в Тбилиси и в Париже группой художников и каллиграфов. Уникальную рукопись официально передал в дар ООН премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили."Для меня огромная честь и привилегия участвовать в этом историческом событии. Для меня огромная честь передать этот подарок Организации Объединенных Наций", – заявил Гарибашвили.Дар Грузии разместится на втором этаже штаб-квартиры ООН, недалеко от зала, где проводятся заседания Совета безопасности.На мероприятии присутствовал заместитель Генсека ООН Атул Кхаре."Хочу поблагодарить за особый подарок... Для нынешнего и будущего поколения шедевр грузинского эпоса – "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели – станет источником вдохновения для посетителей со всего мира", – заявил Кхаре.В свою очередь, заместитель Генсека ООН передал Гарибашвили в дар почтовую марку с изображением Шота Руставели, которая была выпущена в 2018 году департаментом почтовых марок и нумизматики ООН по случаю 850-летия поэта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/v-gruzii-sozdali-samoe-originalnoe--izdanie-poemy-vityaz-v-tigrovoy-shkure--video--259761326.html

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