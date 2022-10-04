https://sputnik-georgia.ru/20221004/premer-gruzii-zaveril-biznesmenov-v-podderzhke-so-storony-vlastey-271032760.html

Премьер Грузии заверил бизнесменов в поддержке со стороны властей

Премьер Грузии заверил бизнесменов в поддержке со стороны властей

Благодаря разумным шагам правительства пострадавшая от последствий пандемии экономика быстро восстановилась, подчеркнул премьер 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T18:55+0400

2022-10-04T18:55+0400

2022-10-04T20:06+0400

грузия

политика

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ираклий гарибашвили

тбилиси

бизнес-ассоциация грузии

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили обсудил с представителями компаний-членов "Бизнес-ассоциации Грузии" текущее экономическое положение в стране, новые инициативы и проекты и заверил их в поддержке. Премьер назвал встречу с бизнесменами очень интересной и отметил, что правительство всегда было и сейчас находится в тесной коммуникации с бизнесом. По его словам, благодаря эффективным и разумным шагам правительства экономика быстро восстановилась после последствий ограничений, связанных с пандемией коронавируса. "Не случайно, что с тех пор как мы начали активную работу и открыли страну после пандемии, бизнес поверил в нашу политику, последовал за нами, и в прошлом году мы получили двузначный экономический рост", - сказал Гарибашвили.В 2021 году рост экономики составил 10,4%, а за восемь месяцев 2022 года экономика выросла на 10,3%.Гарибашвили в ООН: задача Грузии - превратить Южный Кавказ в регион возможностей>>Премьер отметил, что оборот бизнеса в Грузии вырос почти на 30% и достиг примерно 150 миллиардов лари.Гарибашвили особо подчеркнул рост экономики за два года на 30 миллиардов лари. В 2020 году ВВП было около 50 миллиардов лари, а к январю 2023 года вся экономика страны будет 80 миллиардов, сказал он. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, тбилиси, бизнес-ассоциация грузии