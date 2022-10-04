https://sputnik-georgia.ru/20221004/premer-ministr-gruziya-vypolnit-vse-12-rekomendatsiy-evrokomissii-271037138.html

Премьер-министр: Грузия выполнит все 12 рекомендаций Еврокомиссии

Премьер-министр: Грузия выполнит все 12 рекомендаций Еврокомиссии

Премьер привал оппозицию принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T22:24+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Он также отметил, что обязательство о выполнении Грузией всех рекомендаций Еврокомиссии будет главным посланием страны на саммите лидеров ЕС в Праге, на который он приглашен.Также глава правительства обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций."Все двери для всех оппозиционных партий открыты, и сейчас для нас главное обеспечить их подключение", - сказал Гарибашвили.Премьер привал оппозицию принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций >>Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции разработала свои предложения в в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта, оппозиция