https://sputnik-georgia.ru/20221004/premer-ministr-gruziya-vypolnit-vse-12-rekomendatsiy-evrokomissii-271037138.html
Премьер-министр: Грузия выполнит все 12 рекомендаций Еврокомиссии
Премьер-министр: Грузия выполнит все 12 рекомендаций Еврокомиссии
Премьер привал оппозицию принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T22:24+0400
2022-10-04T22:24+0400
2022-10-04T23:14+0400
грузия
новости
политика
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
грузинская мечта
оппозиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261469555_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_190b1a24d0b3727b97916b416c88b627.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Он также отметил, что обязательство о выполнении Грузией всех рекомендаций Еврокомиссии будет главным посланием страны на саммите лидеров ЕС в Праге, на который он приглашен.Также глава правительства обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций."Все двери для всех оппозиционных партий открыты, и сейчас для нас главное обеспечить их подключение", - сказал Гарибашвили.Премьер привал оппозицию принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций >>Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции разработала свои предложения в в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261469555_55:0:1280:919_1920x0_80_0_0_bab65138071646087d4b12046ee594ad.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта, оппозиция
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта, оппозиция
Премьер-министр: Грузия выполнит все 12 рекомендаций Еврокомиссии
22:24 04.10.2022 (обновлено: 23:14 04.10.2022)
Премьер привал оппозицию принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"Наша власть подключена и максимально мотивирована, чтобы все 12 рекомендаций были выполнены в кратчайшие сроки", - сказал Гарибашвили.
Он также отметил, что обязательство о выполнении Грузией всех рекомендаций Еврокомиссии будет главным посланием страны на саммите лидеров ЕС в Праге, на который он приглашен.
Также глава правительства обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.
"Все двери для всех оппозиционных партий открыты, и сейчас для нас главное обеспечить их подключение", - сказал Гарибашвили.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.
Остальная часть оппозиции разработала свои предложения в в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".