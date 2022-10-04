https://sputnik-georgia.ru/20221004/v-gruzii-podorozhaet-registratsiya-i-nomernye-znaki-avtomobiley-271009005.html

В Грузии подорожает регистрация и номерные знаки автомобилей

В Грузии подорожает регистрация и номерные знаки автомобилей

Согласно законопроекту, выдача удостоверения о регистрации транспортного средства вместо 35 лари составит 100 лари 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В Грузии планируется увеличить стоимость выдачи удостоверения о регистрации транспортного средства, а также стоимость выдачи государственных номерных знаков.Соответствующий законопроект, который предусматривает увеличение стоимости определенных услуг Агентства обслуживания МВД Грузии уже инициирован в парламенте страны. Автор законопроекта министерство финансов Грузии, а инициатор – правительство.Согласно законопроекту, выдача удостоверения о регистрации транспортного средства вместо 35 лари (примерно 12,5 долларов) составит 100 лари (около 36 долларов). А выдача одной пары регистрационных номеров автомобиля вместо 35 лари, обойдется в 80 лари (более 29 долларов). Восстановление одной пары потерянных или поврежденных государственных номеров также будет стоить 80 вместо 35 лари.В Грузии работают над улучшением системы штрафов нерадивым водителям >>Как указано в пояснительной записке к законопроекту, параллельно с увеличением нагрузки Агентства обслуживания на фоне роста автопарка в Грузии, на повестку дня встала корректировка платы за услуги и, соответственно, необходимость пересмотра и изменения в закон.Авторы законопроекта отмечают, что автопарк в Грузии в среднем растет на 50-70 тысяч автомобилей в год, а за последние 10 лет он увеличился почти вдвое. Если в 2010 году количество машин в стране составляло более 732 тысячи, то в 2022 году их число превысило 1,6 миллиона.Что касается аргументов правительства, то, как указано в пояснительной записке к законопроекту, корректировка цен на услуги увеличит доходы Агентства обслуживания, что также приведет к увеличению доходной части государственного бюджета.Соответственно, за счет увеличения финансирования можно будет увеличить ресурсы патрульной полиции, обеспечить надлежащее выполнение возложенных на нее законодательством обязанностей.В случае принятия поправок закон вступил в силе 1 января 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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