https://sputnik-georgia.ru/20221004/v-gruzii-proydet-novyy-festival-vina-271008715.html

В Грузии пройдет новый фестиваль вина

В Грузии пройдет новый фестиваль вина

В течение недели гости мероприятия смогут ознакомиться и попробовать разнообразные грузинские вина 04.10.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

культура

ираклий гарибашвили

грузинское вино

вино и виноделие грузии

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Новый ежегодный фестиваль "Дни вина Грузии" пройдет в масштабах всей страны 9-15 октября, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Инициатор учреждения нового фестиваля премьер-министр Ираклий Гарибашвили.По информации пресс-службы, в течение недели гости мероприятия смогут ознакомится и попробовать разнообразные грузинские вина, посетить винные погреба, принять участие в развлекательных мероприятиях.Сможет ли Грузия конкурировать с Францией и Италией на рынке вина в мире >>"Давайте вместе отметим Дни вина на родине вина", – говорится в сообщении.Также участники фестиваля смогут насладиться грузинской кухней, музыкой, танцами и пением.История виноделия в ГрузииТрадиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. В 2017 году международные специалисты доказали, что Грузия является родиной виноделия.На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов, из четырех тысяч известных во всем мире сортов винограда, имеют грузинские корни.Грузинский традиционный метод изготовления вина в глиняном кувшине "квеври" с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Древнейший квеври, обнаруженный на территории Грузии, находился на горе Храми - его возраст относят примерно к 6 столетию до н. э.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, ираклий гарибашвили, грузинское вино, вино и виноделие грузии