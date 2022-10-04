https://sputnik-georgia.ru/20221004/v-tbilisi-proydet-premera-spektaklya-o-norvezhke-dagni-yul-270939180.html

В Тбилиси пройдет премьера спектакля о норвежке Дагни Юль

В Тбилиси пройдет премьера спектакля о норвежке Дагни Юль

Жизнь художницы, которая была музой многих известных писателей и живописцев, трагически оборвалась в Тифлисе 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T10:02+0400

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2022-10-04T10:02+0400

пушкинское общество русскоязычных литераторов грузии "арион"

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Премьера спектакля по пьесе Ирены Кескюлль о Дагни Пшибышевской к 155-летию со дня ее рождения пройдет в исполнении театра-студии "Арион" при Пушкинском обществе русскоязычных литераторов Грузии "Арион" в малом зале Тбилисского ТЮЗа им. Н. Думбадзе 4 октября.Дагни Юль, в замужестве Пшибышевская (1867, Конгсвингер - 1901, Тифлис) – норвежская писательница, пианистка, переводчик, муза художников и писателей прекрасной эпохи. Жизнь Дагни, которая была музой многих известных писателей и живописцев, трагически оборвалась в Тифлисе.Тбилисская Мадонна Мунка >>>"После публикации этой пьесы на страницах литературного альманаха "На холмах Грузии" повысился интерес к этой норвежке, тесно связанной со многими выдающимися фигурами европейской культуры начала ХХ века от Нобелевского лауреата писателя Августа Стринберга до художника Эдварда Мунка, – рассказал редактор Альманаха, председатель Пушкинского общества, художественный руководитель театра "Арион" Михаил Айдинов. – На здании бывшей гостиницы "Лондон", где трагически оборвалась жизнь Дагни, была установлена мемориальная доска, ее прах перезахоронили на Кукийском кладбище".Более того, благодаря публикации на страницах альманаха повести Галины Ливневич "История орехового дерева", экскурсоводы стали приводить туристов к этому дереву в Верийском парке, говорит Айдинов. А публикация рассказа председателя общества военной истории Грузии Мамуки Гогитидзе "Петля времени" привлекла внимание тбилисцев к дому с атлантами на улице Атонели.О театре "Арион"Несколько слов об истории создания театра "Арион". Он начинался 14 лет назад со спектакля доктора филологических наук Ирены Кескюлль "Выстрел на Черной речке", посвященного трагической дуэли Пушкина. С самого зарождения упор был сделан на пьесы тбилисских драматургов - членов Пушкинского общества.Ежегодно выпускались спектакли по пьесам Александра Мейпариани ("Аромагия любви" и "Я за приматов"), Михаила Ананова ("Исчезновение", "Виват, имаджинация!", "Благословение свыше"), Ирены Кескюлль ("Итальянский дворик", "Машина времени"), Артема Киракозова ("Для любителей решать кроссворды", "Подарок для атташе", "Будем надеяться"). Исключение составили лишь два пандемичных года.В спектаклях, наряду с профессиональными актерами и режиссерами, принимали участие "арионовцы", слушатели курсов журналистского мастерства при Ассоциации русскоязычных журналистов Грузии. Они шли на сценах театра юного зрителя имени Н. Думбадзе, Кавказского дома, Дома композиторов и Дома дружбы. Благодаря поддержке Министерства культуры Грузии их увидели жители различных регионов страны. Театр "Арион" стал лауреатом международного фестиваля в Армении "Театральный Лори".И вот – двенадцатая премьера, которую поставил художественный руководитель Тбилисского армянского театра им. П. Адамяна Армен Баяндурян (до него спектакли ставили известные режиссеры грузинских театров Тенгиз Авалишвили, Левон Узунян, Анатолий Лобов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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пушкинское общество русскоязычных литераторов грузии "арион", грузия, культура, новости, михаил айдинов, тбилиси, анонсы , театр