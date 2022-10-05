https://sputnik-georgia.ru/20221005/festival-gruzinskoy-karikatury-proydet-v-tbilisi-271030889.html

Фестиваль грузинской карикатуры пройдет в Тбилиси

Фестиваль грузинской карикатуры пройдет в Тбилиси

На форуме запланированы мастер-классы и лекции на тему грузинской карикатуры, развития и важности этого жанра 05.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Фестиваль грузинской карикатуры имени Шалвы Кикодзе, известного художника-экспрессиониста, графика и представителя Парижской школы, пройдет в столичной Национальной парламентской библиотеке им. И. Чавчавадзе с 5 по 7 октября.Фестиваль, организатором которого является неправительственная организация ART&SOCIETY, проводится в Грузии уже во второй раз. В рамках форума запланированы мастер-классы и лекции на тему грузинской карикатуры, развития и важности этого жанра.Семинары проведут грузинские и зарубежные художники-карикатуристы, которые расскажут об опыте своих стран. На закрытии фестиваля участников ждет выставка работ, созданных в ходе мастер-классов, а также вручение премии имени Шалвы Кикодзе. Адрес библиотеки: ул. Л. Гудиашвили, 7. Посещение бесплатное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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