https://sputnik-georgia.ru/20221006/chinovniki-pod-sledstviem-ili-chem-zanimalas-spetssluzhba-polgoda-271110314.html

Чиновники под следствием, или Чем занималась Спецслужба полгода

Чиновники под следствием, или Чем занималась Спецслужба полгода

В совершении преступлений были уличены более 30 человек 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T17:59+0400

2022-10-06T17:59+0400

2022-10-06T18:03+0400

грузия

новости

кока кацитадзе

служба государственного инспектора

специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии за полгода работы начала следствие по 246 делам и уличила в совершении преступлений 34 человека, говорится в отчете, который представил глава ведомства Кока Кацитадзе. Среди тех, против кого было заведено уголовное дело, - 16 чиновников. В своем выступлении Кацитадзе подчеркнул дела, связанные с незаконным вмешательством в профессиональную деятельность журналистов. За полгода было возбуждено девять уголовных дел, а к ответственности были привлечены шесть человек.Кацитадзе ознакомил с главными достижениями новой службы и стоящими перед ней вызовами депутатов парламента, представителей дипкорпуса, международных организаций, аппарата Народного защитника Грузии и неправительственных организаций. Эта реформа, с одной стороны, была необходимой, а с другой - она успешна.По его словам, одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз является усиление Специальной следственной службы. "В этом направлении в парламенте идет работа и есть идеи, как институционально усилить эту службу, а также Службу защиты персональных данных", - отметил Папуашвили. Глава парламента подчеркнул, что проведенная реформа, с одной стороны, была необходимой, а с другой - она успешна. Специальная следственная служба Грузии была создана в марте 2022 года вследствие разделения Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном порядке, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, госинспектора и президента, но последняя все же подписала поправки.Двум сотрудникам МВД Грузии грозит тюрьма из-за избиения задержанных>>Служба занимается расследованием преступлений, связанных с ненадлежащим обращением со стороны представителей правоохранительных органов, с посягательством на тайну частной жизни, препятствием журналистской деятельности, ограничением свободы слова, а также против прав и свобод человека. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объяснили проведенную реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.Именно поэтому Служба государственного инспектора была разделена на две независимые друг от друга структуры - Специальная следственная служба и Служба защиты персональных данных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, кока кацитадзе, служба государственного инспектора, специальная следственная служба