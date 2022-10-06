https://sputnik-georgia.ru/20221006/glava-minekonomiki-gruzii-nazval-bednost-vazhneyshim-vyzovom-271119177.html

Глава Минэкономики Грузии назвал бедность важнейшим вызовом

Глава Минэкономики Грузии назвал бедность важнейшим вызовом

Бедность по-прежнему остается важным вызовом и реальным способом ее преодоления является быстрый экономический рост в результате правильной экономической... 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T22:41+0400

2022-10-06T22:41+0400

2022-10-06T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Оздоровление экономики Грузии в 2021 году способствовало снижению уровня бедности, который на данный момент находится на историческом минимуме, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в парламенте в ходе выступления в рамках "министерского часа".После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Уровень абсолютной бедности в Грузии, который означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию, с 2020 года снизился на 3,8%. При этом в 2019 году уровень абсолютной бедности составлял 21,3%. За чертой бедности проживает 15% жителей городов и 21,3% жителей сел.По словам Давиташвили, несмотря на это, бедность по-прежнему остается важным вызовом и реальным способом ее преодоления является быстрый экономический рост в результате правильной экономической политики."Поддержание и улучшение прогресса, достигнутого в плане макроэкономической стабильности, является основой экономической политики. Наша ответственность перед макроэкономической средой выражается, среди прочего, в нашей приверженности реформам", - сказал министр.За счет чего сократился уровень безработицы в Грузии – мнение министра >>Давиташвили напомнил о начале новой трехлетней программы Грузии с Международным валютным фондом (МВФ), направленной на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, увеличение перспектив среднесрочного роста на фоне существующих вызовов в регионе, содействие продолжению структурных реформ, включая управление государственными финансами, реформы государственных предприятий и схемы поддержки энергетики.Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).Тем не менее, по словам министра, более важно то, насколько правительство привержено реформам - определено несколько важных структурных реформ, которые государство будет осуществлять в тесном сотрудничестве с МВФ, заключил Давиташвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, мвф, экономика, леван давиташвили