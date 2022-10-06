https://sputnik-georgia.ru/20221006/za-schet-chego-sokratilsya-uroven-bezrabotitsy-v-gruzii--mnenie-ministra-271106317.html

За счет чего сократился уровень безработицы в Грузии – мнение министра

За счет чего сократился уровень безработицы в Грузии – мнение министра

В июле и августе доходы от туризма превысили допандемийный уровень, когда доходы отрасли были рекордными, заявил министр 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T17:01+0400

2022-10-06T17:01+0400

2022-10-06T17:01+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

безработица

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Высокий рост экономической активности отразился на повышении уровня занятости и сокращении безработицы в Грузии, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа".По информации министра, как в первом, так и во втором кварталах безработица снизилась, а занятость увеличилась. Уровень безработицы в первом квартале 2022 года составил 19,4% (на 2,5% меньше чем в январе-марте 2021 года), во втором – 18,1% (на 4% меньше чем в апреле-июне 2021).Также в ходе своего выступления Давиташвили рассказал о позитивных тенденциях по разным экономическим показателям в текущем году. Так, 2022 год, по его словам, был позитивным и с точки зрения привлечения прямых иностранных инвестиций."Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в январе-июне 2022 года вырос на 102% по сравнению с 2021 годом и составил 922,9 миллиона долларов, а в сравнении с 2019 годом рост составил 62,5%. Доля Евросоюза в прямых иностранных инвестициях составила 42,5%", - заявил Давиташвили.Инвестиции в Грузию выросли в два раза – новая статистика >>Глава Минэкономики затронул и положительные тенденции восстановления туризма, которые усилились в 2022 году.В январе-августе страна заработала 2,1 миллиарда долларов, восстановив показатели за 2019 год на 94,6%. По словам Давиташвили, в июле и августе доходы от туризма превысили допандемийный уровень, когда доходы от отрасли были рекордными.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.Доходы от туризма превысили 2 миллиарда долларов >>"Данные сентября также обнадеживают, и мы ожидаем, что доходы от туризма в этом году сравняются минимум с 2019 годом – то есть с рекордными показателями в нашей истории", - отметил он.Давиташвили также отметил и 20% рост объема грузовых перевозок (автомобильный, авиационных, и железнодорожных) в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичными данными 2021 года. За восемь месяцев текущего года показатель составил 17,9 миллиона тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, безработица, парламент грузии