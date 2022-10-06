https://sputnik-georgia.ru/20221006/gotova-li-gruziya-k-zimnemu-otopitelnomu-sezonu--271097007.html
Готова ли Грузия к зимнему отопительному сезону?
Готова ли Грузия к зимнему отопительному сезону?
Повышение тарифов на электроэнергию и природный газ не ожидается 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T13:52+0400
2022-10-06T13:52+0400
2022-10-06T14:33+0400
грузия
экономика
новости
давид нармания
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Население Грузии будет обеспечено зимой и электроэнергией, и природным газом, заявил глава Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания. При этом он добавил, что роста тарифов на электроэнергию не ожидается. "В декабре нам придется установить новые тарифы в секторе природного газа, хотя с учетом текущего обменного курса валюты и других факторов мы не ждем какого-либо повышения тарифов и на природный газ", – Нармания. Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет. В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен около 53,972 тетри за кубометр.Отказ от российской электроэнергии - неоправданная роскошь, заявил Нармания >>Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри.
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грузия, экономика, новости, давид нармания
грузия, экономика, новости, давид нармания
Готова ли Грузия к зимнему отопительному сезону?
13:52 06.10.2022 (обновлено: 14:33 06.10.2022)
Повышение тарифов на электроэнергию и природный газ не ожидается
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Население Грузии будет обеспечено зимой и электроэнергией, и природным газом, заявил глава Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания.
"Страна встречает зимний сезон энергетически полностью подготовленной как в части обеспечения электроэнергией, так и природным газом", – сказал Нармания.
При этом он добавил, что роста тарифов на электроэнергию не ожидается.
"В декабре нам придется установить новые тарифы в секторе природного газа, хотя с учетом текущего обменного курса валюты и других факторов мы не ждем какого-либо повышения тарифов и на природный газ", – Нармания.
Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен около 53,972 тетри за кубометр.
Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри.