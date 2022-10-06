https://sputnik-georgia.ru/20221006/pochemu-v-gruzii-otlozhili-zapusk-energobirzhi--otvet-glavy-regulyatora-271118958.html

Почему в Грузии отложили запуск энергобиржи – ответ главы регулятора

Почему в Грузии отложили запуск энергобиржи – ответ главы регулятора

Поскольку осенне-зимний период в стране дефицитный, открытие рынка в этот период означает поступление дорогого импорта, заявил глава комиссии 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T22:16+0400

2022-10-06T22:16+0400

2022-10-06T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Правительство Грузии отложило запуск Энергетической биржи в стране в связи с резким ростом стоимости энергоносителей на фоне российско-украинского кризиса, заявил глава Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжению Давид Нармания.Новая энергетическая биржа с ежедневными торгами должна была заработать в Грузии с 1 сентября 2022 года. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась четыре раза. Предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года, однако участники рынка не были готовы к почасовым торгам, позже дату перенесли сначала на 1 января 2022 года, потом на 1 марта. Теперь ее запуск запланирован на 31 марта 2023 года.По его словам, технически система уже готова к открытию рынка, полностью готовы со своей стороны и энергобиржа, и Государственная электроэнергетическая система, и коммерческий оператор. Все основные правила и регулирующие нормы утверждены Комиссией.Новая биржа – новые возможностиВнедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.Старт энергетической биржи в Грузии снова отложен >>Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии – ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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