https://sputnik-georgia.ru/20220830/start-energeticheskoy-birzhi-v-gruzii-snova-otlozhen-269903555.html

Старт энергетической биржи в Грузии снова отложен

Старт энергетической биржи в Грузии снова отложен

Система готова к открытию рынка, если не учитывать внешние риски, заявил глава регулятора 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T17:52+0400

2022-08-30T17:52+0400

2022-08-30T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. По решению правительства Грузии, Энергетическая биржа будет запущена не 1 сентября 2022 года, а 31 марта 2023 года.Соответствующие поправки внесены в постановление правительства "Об утверждении модели концепции рынка электроэнергии" от 16 апреля 2020 года.Новая энергетическая биржа с ежедневными торгами должна была заработать в Грузии с 1 сентября 2022 года. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась три раза. Предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года, однако участники рынка не были готовы к почасовым торгам, позже дату перенесли сначала на 1 января 2022 года, потом на 1 марта.На данный момент энергетическая биржа работает в тестовом режиме.По данным Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения GNERC, все технические ресурсы готовы к началу торгов на бирже энергии.Ранее глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что для запуска биржи не лучшее время в свете российско-украинского кризиса. По его словам, цены на энергоносители резко возросли, и невозможно дать прогноз, как они будут меняться в будущем, поэтому введение режима свободной торговли электроэнергией в данном случае сопряжено с чрезмерными рисками.Новая биржа – новые возможностиВнедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Не лучшее время - запуск энергобиржи в Грузии могут отложить в четвертый раз >>Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии – ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.Почему в Грузии рекордно растет экспорт электроэнергии >>Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.

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грузия, экономика, новости, давид нармания, энергетика грузии, энергетика, международный конгресс "гидроэнергетика. каспий и центральная азия" в тбилиси