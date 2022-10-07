https://sputnik-georgia.ru/20221007/azarashvili-poyasnil-pochemu-gruziya-ne-pereshla-na-novyy-metod-finansirovaniya-klinik-s-oseni-271133153.html

Азарашвили пояснил, почему Грузия не перешла на новый метод финансирования клиник с осени

Азарашвили пояснил, почему Грузия не перешла на новый метод финансирования клиник с осени

Поэтапно все клиники должны будут отвечать всем тем стандартам, которые от них будет требовать государство 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия с 3 октября должна была перейти на новый метод финансирования больниц государством, однако процесс был перенесен по просьбе Ассоциации клиник страны, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.Речь идет о внедрении т. н. системы DRG (Diagnostic Related Group) – в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медуслуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.Как отметил Азарашвили, просьба клиник связана с процессом перестановки внутренних систем, однако это возможно осуществить и параллельно с внедрением нового метода финансирования.Как пояснил министр, данный метод внедрен во многих странах мира и в Грузии он вводится именно на опыте этих стран. По словам Азарашвили, это система справедливого платежа.Азарашвили заявил, что несколько месяцев назад, когда Минздрав работал над проектом и анонсировал введение новой системы, Ассоциация клиник обратилась к ведомству с просьбой как можно быстрее внедрить данный метод.Однако, когда ведомство решило запустить систему с 3 октября, от той же Ассоциации клиник Минздрав получил письмо с просьбой перенести данный процесс. Как отметил министр, ведомство всячески готово и могло запустить систему в обещанные сроки.По его словам, чем дольше будет отсрочен запуск новой системы, тем хуже это будет для самих граждан и пациентов, именно поэтому Минздрав торопится с этим процессом, пояснил министр.При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.Внедрение новой системы в клиниках Грузии начато с апреля в пилотном режиме, а с сентября-октября должно было распространиться уже на все госпитали страны. Поэтапно все клиники должны отвечать тем стандартам, которые от них будет требовать государство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20221007/glava-minzdrava-gruzii-obeschaet-iskorenit-praktiku-100-pribyli-ot-lekarstv-271131868.html

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