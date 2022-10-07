https://sputnik-georgia.ru/20221007/biznes-v-gruzii-nastroen-optimistichno--novoe-issledovanie-bag-271148080.html

Бизнес в Грузии настроен оптимистично – новое исследование БАГ

Бизнес в Грузии настроен оптимистично – новое исследование БАГ

63% опрошенных Бизнес-ассоциацией Грузии в третьем квартале сообщили, что их инвестиции в 2022 году увеличатся по сравнению с 2021 годом 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T18:21+0400

2022-10-07T18:21+0400

2022-10-07T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Большинство компаний-членов Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ) в 2022 году ожидают роста инвестиций по сравнению с 2021 годом, говорится в исследовании БАГ.В рамках инвестиционного исследования, которое проводится два раза в год, собираются данные о тенденциях инвестиций. Исследование, проведенное в третьем квартале текущего года, подвело итог осуществлённых компаниями инвестиций в 2021 году и рассказало о их планах на 2022 год.В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.Как отмечает БАГ, по результатам опроса третьего квартала 2022 года инвестиционные ожидания на текущий год улучшились по сравнению с первым кварталом.Среди секторов наиболее оптимистичные ожидания в связи с осуществлением инвестиций – в секторе торговли. 76% опрошенных компаний планируют увеличить инвестиции в 2022 году. В строительном секторе аналогичные ожидания имеют 73% опрошенных компаний, в то время как в промышленном секторе и секторе услуг – 57% и 52% соответственно.Кроме того, в текущем году положительные прогнозы по инвестициям зафиксированы по направлениям оснащения, программного обеспечения/баз данных.Инвестиции в Грузию выросли в два раза – новая статистика >>Сравнительно низкие ожидания в направлении зданий/сооружений.По данным БАГ, 58,4% полагают, что в 2022 году увеличит финансирование на оснащение. В направлении программного обеспечения и баз данных, такие ожидания у 57,7% опрошенных компаний. Между тем, 55,2% опрошенных полагают, что инвестиции вырастут на строительство зданий.Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 70 ведущих компаний страны, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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