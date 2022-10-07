https://sputnik-georgia.ru/20221007/chto-meshaet-rabote-paromnoy-pereprave-poti-kavkaz-271122595.html

Что мешает работе паромной переправе Поти-Кавказ?

Что мешает работе паромной переправе Поти-Кавказ?

Армянская сторона делает все возможное, чтобы решить вопрос с паромом до ухудшения погодных условий, заверил министр 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T07:32+0400

2022-10-07T07:32+0400

2022-10-07T09:22+0400

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антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Руководство порта Поти пытается не попасть под санкции, ведется сложная работа, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян, комментируя вопрос запуска парома в Россию."Механизм, который предлагало нам руководство порта Поти, не позволял обеспечить регулярное сообщение. Порт оставлял за собой право останавливать любой груз в любой момент. Сейчас мы ведем переговоры по налаживанию процесса, чтобы после получения данных о грузе порт оперативно информировал, примет его или нет. И если нет, то по какой причине", – пояснил Керобян на полях Глобального инвестиционного форума Global Innovation Forum 2022 Life Altering Technologies.По словам министра, близится зима и армянская сторона делает все возможное, чтобы решить вопрос до ухудшения погодных условий.Переговоры ведутся с правительством Грузии, ЕС, руководством порта и материнской компанией-владельцем порта.Почему паром Поти-Кавказ до сих пор не запущен? >>Как отметил Керобян, уже состоялись встречи с представителями ЕС, а сам он провел переговоры с грузинским коллегой.Напомним, регулярное паромное сообщение между грузинским портом Поти и российским портом Кавказ должно было быть запущено с 15 июня. Однако этого не произошло по политическим причинам. Портом Поти управляет голландская дочка APM Terminals, которая должна получить разрешение от головной компании, чтобы дать зеленый свет паромному сообщению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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армения, новости, политика, экономика, паромная переправа, поти, apm terminals, грузия, антироссийские санкции