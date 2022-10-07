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Что мешает работе паромной переправе Поти-Кавказ?
Что мешает работе паромной переправе Поти-Кавказ?
Армянская сторона делает все возможное, чтобы решить вопрос с паромом до ухудшения погодных условий, заверил министр 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T07:32+0400
2022-10-07T07:32+0400
2022-10-07T09:22+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Руководство порта Поти пытается не попасть под санкции, ведется сложная работа, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян, комментируя вопрос запуска парома в Россию."Механизм, который предлагало нам руководство порта Поти, не позволял обеспечить регулярное сообщение. Порт оставлял за собой право останавливать любой груз в любой момент. Сейчас мы ведем переговоры по налаживанию процесса, чтобы после получения данных о грузе порт оперативно информировал, примет его или нет. И если нет, то по какой причине", – пояснил Керобян на полях Глобального инвестиционного форума Global Innovation Forum 2022 Life Altering Technologies.По словам министра, близится зима и армянская сторона делает все возможное, чтобы решить вопрос до ухудшения погодных условий.Переговоры ведутся с правительством Грузии, ЕС, руководством порта и материнской компанией-владельцем порта.Почему паром Поти-Кавказ до сих пор не запущен? >>Как отметил Керобян, уже состоялись встречи с представителями ЕС, а сам он провел переговоры с грузинским коллегой.Напомним, регулярное паромное сообщение между грузинским портом Поти и российским портом Кавказ должно было быть запущено с 15 июня. Однако этого не произошло по политическим причинам. Портом Поти управляет голландская дочка APM Terminals, которая должна получить разрешение от головной компании, чтобы дать зеленый свет паромному сообщению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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армения, новости, политика, экономика, паромная переправа, поти, apm terminals, грузия, антироссийские санкции
армения, новости, политика, экономика, паромная переправа, поти, apm terminals, грузия, антироссийские санкции
Что мешает работе паромной переправе Поти-Кавказ?
07:32 07.10.2022 (обновлено: 09:22 07.10.2022)
Армянская сторона делает все возможное, чтобы решить вопрос с паромом до ухудшения погодных условий, заверил министр
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Руководство порта Поти пытается не попасть под санкции, ведется сложная работа, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян, комментируя вопрос запуска парома в Россию.
Ранее власти Армении анонсировали открытие паромной переправы, связывающей грузинский черноморский порт Поти с российским портом Кавказ в Азовском море. В Ереване надеются, что этот маршрут станет альтернативой для армянских грузоперевозчиков, страдающих из-за загруженности КПП "Верхний Ларс", сообщил Sputnir Армения.
"Механизм, который предлагало нам руководство порта Поти, не позволял обеспечить регулярное сообщение. Порт оставлял за собой право останавливать любой груз в любой момент. Сейчас мы ведем переговоры по налаживанию процесса, чтобы после получения данных о грузе порт оперативно информировал, примет его или нет. И если нет, то по какой причине", – пояснил Керобян на полях Глобального инвестиционного форума Global Innovation Forum 2022 Life Altering Technologies.
По словам министра, близится зима и армянская сторона делает все возможное, чтобы решить вопрос до ухудшения погодных условий.
Переговоры ведутся с правительством Грузии, ЕС, руководством порта и материнской компанией-владельцем порта.
Как отметил Керобян, уже состоялись встречи с представителями ЕС, а сам он провел переговоры с грузинским коллегой.
Напомним, регулярное паромное сообщение между грузинским портом Поти и российским портом Кавказ должно было быть запущено с 15 июня. Однако этого не произошло по политическим причинам. Портом Поти управляет голландская дочка APM Terminals, которая должна получить разрешение от головной компании, чтобы дать зеленый свет паромному сообщению.