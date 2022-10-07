https://sputnik-georgia.ru/20221007/gimnastika-muzyka-i-risovanie--meriya-tbilisi-otkryvaet-klub-dlya-lits-60-271153315.html

Гимнастика, музыка и рисование – мэрия Тбилиси открывает клуб для лиц 60+

Гимнастика, музыка и рисование – мэрия Тбилиси открывает клуб для лиц 60+

Члены клуба получат возможность освоить новые навыки и поделиться своим опытом, считают в мэрии 07.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Для содействия здоровому и активному образу жизни граждан в возрасте 60 лет и старше в Тбилиси с 10 октября откроют клуб с кружками рисования, музыки и гимнастики, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси."Клуб здоровой и активной жизни 60+" откроют в библиотеке имени Мирзы Геловани. Он предназначен для граждан, которые хотят улучшить качество своей жизни, сохранить здоровье и быть активными членами общества."Клуб 60+" будет обслуживать желающих с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00.Члены клуба получат возможность освоить новые навыки, поделиться своим опытом, самостоятельно спланировать и реализовать мероприятия, узнать новую информацию.Приглашенные специалисты будут проводить ежедневные мероприятия, специально разработанные для членов клуба.Ранее мэрия уже утвердила программу, по которой пожилые люди могут посещать бассейн или фитнес-зал девять раз в месяц бесплатно.Регистрация пенсионеров, желающих бесплатно посещать бассейны, начнется 19 сентября >>В рамках программы "Спорт для старшего поколения" для посещений открыты два муниципальных спортивных комплекса - "Надзаладевский комплексный спортивный центр" и "Глданский спортивный комплекс".В Грузии женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65. По данным на 1 марта, в Тбилиси 233,6 тысячи пенсионеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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