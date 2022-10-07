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Ректор Тбилисского госуниверситета подал в отставку
Ректор Тбилисского госуниверситета подал в отставку
Моя будущая деятельность связана с международными отношениями, заявил Шарвашидзе 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T19:18+0400
2022-10-07T19:18+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности ректора Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ)По информации Шарвашидзе, по поводу отставки он уже обратился к академическому совету ТГУ.Он подчеркнул, что рад быть одним из 300 тысяч выпускников вуза и что руководил многие годы первым университетом в регионе."Несмотря на то, что моя будущая деятельность связана с международными отношениями, я остаюсь профессором университета и его большим болельщиком", - отметил Шарвашидзе.ТГУ стал членом сети университетов столиц Европы >>Шарвашидзе стал ректора ТГУ в сентябре 2016 года, а в августе 2020 года его переизбрали на второй срок. А до избрания ректором вуза Шарвашидзе занимал должность заместителя министра образования и науки Грузии.За два дня до отставки, 5 октября 2022 года, президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Шарвашидзе орденом "Сияния".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилисский государственный университет
Ректор Тбилисского госуниверситета подал в отставку
19:18 07.10.2022 (обновлено: 20:17 07.10.2022)
Моя будущая деятельность связана с международными отношениями, заявил Шарвашидзе
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности ректора Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ)
По информации Шарвашидзе, по поводу отставки он уже обратился к академическому совету ТГУ.
"О своем решение я сообщил совету после того, как стали известны результаты институциональной оценки Европейской ассоциации университетов о нашем университете и другие новшества. Я глубоко верю, что наш университет продолжит достойно двигаться по тому европейскому пути развития, на котором он сегодня стоит", - пишет Шарвашидзе.
Он подчеркнул, что рад быть одним из 300 тысяч выпускников вуза и что руководил многие годы первым университетом в регионе.
"Несмотря на то, что моя будущая деятельность связана с международными отношениями, я остаюсь профессором университета и его большим болельщиком", - отметил Шарвашидзе.
Шарвашидзе стал ректора ТГУ в сентябре 2016 года, а в августе 2020 года его переизбрали на второй срок. А до избрания ректором вуза Шарвашидзе занимал должность заместителя министра образования и науки Грузии.
За два дня до отставки, 5 октября 2022 года, президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Шарвашидзе орденом "Сияния".