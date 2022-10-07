https://sputnik-georgia.ru/20221007/rektor-tbilisskogo-gosuniversiteta-podal-v-otstavku-271149554.html

Ректор Тбилисского госуниверситета подал в отставку

Ректор Тбилисского госуниверситета подал в отставку

Моя будущая деятельность связана с международными отношениями, заявил Шарвашидзе 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T19:18+0400

2022-10-07T19:18+0400

2022-10-07T20:17+0400

грузия

новости

общество

тбилисский государственный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24794/68/247946803_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_5ee90fbd8da071b0072e8e39eddfd503.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности ректора Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ)По информации Шарвашидзе, по поводу отставки он уже обратился к академическому совету ТГУ.Он подчеркнул, что рад быть одним из 300 тысяч выпускников вуза и что руководил многие годы первым университетом в регионе."Несмотря на то, что моя будущая деятельность связана с международными отношениями, я остаюсь профессором университета и его большим болельщиком", - отметил Шарвашидзе.ТГУ стал членом сети университетов столиц Европы >>Шарвашидзе стал ректора ТГУ в сентябре 2016 года, а в августе 2020 года его переизбрали на второй срок. А до избрания ректором вуза Шарвашидзе занимал должность заместителя министра образования и науки Грузии.За два дня до отставки, 5 октября 2022 года, президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Шарвашидзе орденом "Сияния".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилисский государственный университет