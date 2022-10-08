https://sputnik-georgia.ru/20221008/pochemu-v-gruzii-uvelichivayutsya-shtrafy-za-otsutstvie-tekhosmotra-271155060.html
Почему в Грузии увеличиваются штрафы за отсутствие техосмотра
Почему в Грузии увеличиваются штрафы за отсутствие техосмотра
Предусмотрено ужесточение законодательства в части безопасной перевозки пассажиров и предотвращения загрязнения воздуха 08.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-08T10:32+0400
2022-10-08T10:32+0400
2022-10-08T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Штрафы за непрохождение технического осмотра автотранспортного средства в Грузии могут увеличить в трехкратном размере, так как нынешний размер штрафа в 50 лари (17,7 доллара) не сдерживает нарушителей, заявила председатель комитета охраны окружающей среды Майя Битадзе.Соответствующие поправки входят в Кодекс административных правонарушений.Отметим, что размеры штрафов для физических и юридических лиц различаются.По словам депутата, на данный момент за повторное нарушение правила прохождения техосмотра отсутствует норма увеличения размера штрафа, поэтому водителям проще платить 50-ларовые штрафы ежемесячно, чем привести свои автомобили в порядок."Субъекты предпочитают платить 50 лари и больше не проводить технический осмотр транспортного средства, потому что технический осмотр может повлечь за собой дополнительные расходы для них", - сказала депутат.В Тбилиси увеличилось количество штрафов за нарушение правил парковки >>По ее словам, это очень плохо сказывается на самой новосозданной системе техинспектирования и приносит определенный ущерб функционированию самого института, не говоря уже о загрязнении атмосферного воздуха."Думаем, ужесточение законодательства в части безопасной перевозки пассажиров и предотвращения загрязнения воздуха станет шагом вперед", - сказала Битадзе.Законодательный пакет подготовлен в парламенте совместно с участием депутатов и МВД. В том числе, были подключены Минэкономики и Минокружащей среды.Согласно законопроекту, штраф в 500 лари — это последняя грань, и если водитель так и не пройдет техосмотр, его постоянно будут штрафовать на 500 лари.Передвижение транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр, является одним из самых распространенных административных нарушений в Грузии. Всего в Грузии за полгода было зафиксировано 409 469 подобных фактов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, майя битадзе, парламент грузии, тбилиси, парковка
грузия, новости, общество, майя битадзе, парламент грузии, тбилиси, парковка
Почему в Грузии увеличиваются штрафы за отсутствие техосмотра
Предусмотрено ужесточение законодательства в части безопасной перевозки пассажиров и предотвращения загрязнения воздуха
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Штрафы за непрохождение технического осмотра автотранспортного средства в Грузии могут увеличить в трехкратном размере, так как нынешний размер штрафа в 50 лари (17,7 доллара) не сдерживает нарушителей, заявила председатель комитета охраны окружающей среды Майя Битадзе.
Соответствующие поправки входят в Кодекс административных правонарушений.
"Первоначальный штраф в размере 50 лари остается без изменений, а если субъект будет снова оштрафован в течение 30 дней после вынесения штрафа, он будет увеличен втрое. Каждый последующий штраф после трех штрафов будет определяться в размере 500 лари (177,3 доллара) и более", - сказала Битадзе журналистам.
Отметим, что размеры штрафов для физических и юридических лиц различаются.
По словам депутата, на данный момент за повторное нарушение правила прохождения техосмотра отсутствует норма увеличения размера штрафа, поэтому водителям проще платить 50-ларовые штрафы ежемесячно, чем привести свои автомобили в порядок.
"Субъекты предпочитают платить 50 лари и больше не проводить технический осмотр транспортного средства, потому что технический осмотр может повлечь за собой дополнительные расходы для них", - сказала депутат.
По ее словам, это очень плохо сказывается на самой новосозданной системе техинспектирования и приносит определенный ущерб функционированию самого института, не говоря уже о загрязнении атмосферного воздуха.
"Думаем, ужесточение законодательства в части безопасной перевозки пассажиров и предотвращения загрязнения воздуха станет шагом вперед", - сказала Битадзе.
Законодательный пакет подготовлен в парламенте совместно с участием депутатов и МВД. В том числе, были подключены Минэкономики и Минокружащей среды.
"Это один из законодательных пакетов, который был разработан для превенции загрязнения воздуха. Ожидаем от правительства, что будут предприняты определенные шаги в части контроля над визуальными выбросами и внесены в парламент соответствующие законодательные поправки", - сказала Битадзе.
Согласно законопроекту, штраф в 500 лари — это последняя грань, и если водитель так и не пройдет техосмотр, его постоянно будут штрафовать на 500 лари.
Передвижение транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр, является одним из самых распространенных административных нарушений в Грузии. Всего в Грузии за полгода было зафиксировано 409 469 подобных фактов.