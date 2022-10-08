https://sputnik-georgia.ru/20221008/pochemu-v-gruzii-uvelichivayutsya-shtrafy-za-otsutstvie-tekhosmotra-271155060.html

Почему в Грузии увеличиваются штрафы за отсутствие техосмотра

Почему в Грузии увеличиваются штрафы за отсутствие техосмотра

Предусмотрено ужесточение законодательства в части безопасной перевозки пассажиров и предотвращения загрязнения воздуха 08.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-08T10:32+0400

2022-10-08T10:32+0400

2022-10-08T10:32+0400

грузия

новости

общество

майя битадзе

парламент грузии

тбилиси

парковка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0b/251993273_0:51:3000:1739_1920x0_80_0_0_5211fcdd4671959d3f991c8e781530d6.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Штрафы за непрохождение технического осмотра автотранспортного средства в Грузии могут увеличить в трехкратном размере, так как нынешний размер штрафа в 50 лари (17,7 доллара) не сдерживает нарушителей, заявила председатель комитета охраны окружающей среды Майя Битадзе.Соответствующие поправки входят в Кодекс административных правонарушений.Отметим, что размеры штрафов для физических и юридических лиц различаются.По словам депутата, на данный момент за повторное нарушение правила прохождения техосмотра отсутствует норма увеличения размера штрафа, поэтому водителям проще платить 50-ларовые штрафы ежемесячно, чем привести свои автомобили в порядок."Субъекты предпочитают платить 50 лари и больше не проводить технический осмотр транспортного средства, потому что технический осмотр может повлечь за собой дополнительные расходы для них", - сказала депутат.В Тбилиси увеличилось количество штрафов за нарушение правил парковки >>По ее словам, это очень плохо сказывается на самой новосозданной системе техинспектирования и приносит определенный ущерб функционированию самого института, не говоря уже о загрязнении атмосферного воздуха."Думаем, ужесточение законодательства в части безопасной перевозки пассажиров и предотвращения загрязнения воздуха станет шагом вперед", - сказала Битадзе.Законодательный пакет подготовлен в парламенте совместно с участием депутатов и МВД. В том числе, были подключены Минэкономики и Минокружащей среды.Согласно законопроекту, штраф в 500 лари — это последняя грань, и если водитель так и не пройдет техосмотр, его постоянно будут штрафовать на 500 лари.Передвижение транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр, является одним из самых распространенных административных нарушений в Грузии. Всего в Грузии за полгода было зафиксировано 409 469 подобных фактов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, майя битадзе, парламент грузии, тбилиси, парковка